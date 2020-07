"Cuida a tu mami": el viudo de Hiromi dedica conmovedor mensaje a su hija a casi tres años de su muerte En una desgarradora entrada, Luis Fernando Santana publica una carta de amor con su hija Julieta en brazos. La bebé falleció junto con su mamá, Marla Hiromi Hayakawa Salas, en el parto. Por Mayra Mangal Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue en septiembre del 2017 que el medio artístico mexicano se vistió de luto ante la muerte de la actriz Marla Hiromi Hayakawa Salas, conocida profesionalmente como Hiromi, quien falleció trágica y repentinamente al dar a luz a su primer bebé. Complicaciones en el parto y una hemorragia le arrebataron la vida a la joven artista y a su hija, fruto de su relación con el también actor Luis Fernando Santana. A casi tres años de su partida, el viudo de la artista ha recurrido a las redes para compartir un desgarrador mensaje y publicar una foto inédita con su adorada Julieta en brazos. "Ella es mi hermosa Julieta, la tuve entre mis brazos y era tan frágil, tan pequeñita y tan hermosa", exclamó Santana en su entrada publicada este martes. "Siempre me esperé para cargar a un bebé, nunca había querido hacerlo, el más chiquito que había cargado tenía más de 5 meses y esto porque me daba miedo que le pasara algo. Dije que solo lo haría con mis hijos y así fue, fue la primera bebé que cargué recién nacida". "Hoy te he pensado mucho, quiero que sepas que te amo hija hermosa y que vives en mi corazón, y así será por siempre", continuó el amoroso papá en su misiva para su fallecida hija, que verdaderamente parte el alma con su mezcla de ternura y dolor. "Cuida a tu mami y nada de novios en la eternidad ni esas cosas, eh, porque si no llegando allá vamos a hablar muy seriamente usted y yo señorita". Los recuerdos de su querida Hiromi y su hija siguen vivos en la memoria del también cantante, quien hace cuatro días publicó esta foto al lado de su adorada Hiromi. El nacimiento de la bebé estaba previsto para octubre del 2017, pero según reportes se adelantó. Aquí, una foto de los dichosos padres en la dulce espera. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hiromi, de 34 años, fue concursante del programa La academia (TV Azteca) en la tercera temporada del show de telerrealidad. Durante su carrera, la intérprete de ascendencia japonesa y mexicana se destacó en el teatro musical, al ser parte de obras como Eres bueno, Charlie Brown, Verdad y Reto y mentiras. La recordamos con mucho cariño.

