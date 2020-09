¡El simpático cambio de look de la hija pequeña de Geraldine Bazán y Gabriel Soto! Su mamá no quería pero terminó cediendo y Miranda, a sus seis añitos, ¡se pintó el cabello! ¡Qué muñeca! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tiempo pasa volando y si necesitamos que algo nos lo recuerde, solo necesitamos ver a qué velocidad crecen los niños. En el caso de las hijas de Geraldine Bazán y Gabriel Soto, sus últimas imágenes son buena prueba de ello. Primero la actriz nos sorprendió con este bello retrato de su primogénita Elisa Marie, a quien la orgullosa mamá le dedicó las más tiernas palabras: “La mejor aventura en mi vida ha sido ser tu mamá, verte crecer y volver a vivir cada cosa por primera vez a través de tus ojos. Te amo. ¡Estoy tan orgullosa de ti, hijita!”, exclamó. Después de alborotar las redes con la belleza de la niña, que ya tiene once años y avanza veloz rumbo a la adolescencia, hoy la pequeña de la casa demostró que ella también va creciendo y que tiene personalidad propia. Acompañada de la actriz Camila Sodi, Geraldine Bazán compartió en sus stories el nuevo y arriesgado look de cabello que su pequeña quería hacerse desde hace tiempo, pero al que su mamá se había resistido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al ver el sueño de su niña hecho realidad, la actriz se mostró feliz del resultado: “¡No te creo!”, gritó Geraldine al descubrir el lindo color rosa con que su hija se había teñido los dos mechones de pelo que enmarcan su rostro. “¿Quién es ese hada?”, le preguntó Camila Sodi a Alexa Miranda, que ya tiene seis añitos. “¡Tanto que me resistí! ¡Me encantó!”, se escucha decir a Geraldine al mirar a su niña, quien presumía su nuevo look toda coqueta, vistiendo un t-shirt de rayas marineras donde podía leerse en letras rojas amor en francés. ¡Toda una muñeca la bella Miranda! ¿Quién se anima a copiar el estilo de la pequeña?

