El príncipe William cuenta cómo los pequeños príncipes, George y Charlotte, de seis y cuatro años respectivamente, se fijan en las personas que duermen sobre el suelo rumbo a la escuela y la conversación que mantiene con sus hijos al respecto. Muchos detalles están saliendo a la luz de la familia de los duques de Cambridge, divertidas anécdotas del príncipe William y Kate Middleton, gracias al show que se emite hoy en la BBC en el que la pareja compite entre los fogones. Aunque una de ellas no es tan divertida… Los pequeños royals se dan cuenta al pasar rumbo a la escuela de las personas que duermen tiradas en las calles y sienten curiosidad por saber quiénes son y por qué están ahí. William aprovecha la ocasión para contarles cuánto empeño pone en ayudarles desde sus obligaciones como heredero a la corona. "Cuando vamos camino de la escuela, George y Charlotte, quienes tienen 6 y 4 años respectivamente, ven personas durmiendo en la calle al pasar así que hablamos de ello", confesó William, que guarda una estrecha relación con la beneficencia dedicada a los homeless llamada Centrepoint. "Ellos, muy atentos a todo, me preguntan: ¿por qué no pueden ir a su casa?" William aprovechó para recordar también a su querida mamá, la princesa de Gales, y expresar su agradecimiento hacia ella. Lady Di siempre les compartió su inquietud por ayudar a las personas menos afortunadas desde que Harry y él eran pequeños. Gracias a su ejemplo, los dos hermanos tienen grandes inquietudes sociales y están realizando una gran labor de concienciación en torno a numerosas causas. "Tendría entre 8 o 10 años la primera vez que visité The Passage Homelessness Charity. Tuvo un impacto muy profundo en mí", aseguró durante el show el príncipe William a Mary Berry. En el show emitido hoy los duques de Cambridge cocinaron algunos platillos tradicionales navideños junto a Mary Berry para ayudar después a la gente con pocos recursos durante la Navidad.

