¡El príncipe William, rodeado de sus principitos, como nunca le habías visto antes! Así celebró el duque de Cambridge su 38 cumpleaños y el Día del Padre: jugando con sus hijos sobre el pasto como un niño más, en estas entrañables e insólitas fotos tomadas por Kate Middleton. Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Felicidades, príncipe William! El heredero a la corona británica celebró hoy por partida doble: además de cumplir treinta y ocho años, celebró con estas fantásticas fotos tomadas por Kate Middleton la bonita festividad del Día del Padre. La noche anterior, los duques de Cambridge compartieron esta preciosa instantánea en la que el primogénito de Lady Di posa sentado en un columpio junto a sus tres principitos: George, Charlotte y Louis. En ella presumen que la mamá, ausente en la foto, fue la persona que tomó el retrato. Mientras que el duque sostiene al pequeño Louis en su regazo y George aparece tras su espalda, la princesa Charlotte abraza a su papá mientras strikes a pose de lo más coqueta, ataviada con un lindo monito de mezclilla de John Lewis, un t-shirt marinero con rayitas azules y blancas, mientras va calzada con unas zapatillas de lona rosa. Pero sin duda, las fotos que hicieron las delicias de los fans de los royals son estas fantásticas imágenes, también realizadas por Kate Middleton, en las que vemos al nieto de la reina Isabel jugando sobre el pasto con sus hijos como un niño más, ejerciendo de súper papá y en una de las estampas más íntimas y naturales que le hemos visto hasta ahora. “¡Gracias a todos por sus amables felicitaciones hoy con motivo del cumpleaños del duque de Cambridge!” , reza la divertida imagen de la estupenda fotógrafa, la duquesa de Cambridge. Sin duda, el príncipe William es un hombre modelo, no solo por cómo está redirigiendo el futuro de la monarquía, también como papá se luce en todo momento, como puede apreciarse en esta otra imagen, en la que se aseguró que sus hijos aprendieran a ser solidarios siendo parte del voluntariado para llevar comida a los ancianos en esta época de coronavirus. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El futuro rey de Inglaterra no quiso olvidar a su propio papá en este día tan especial, compartiendo otro histórico y afable retrato. “¡Feliz día del padre!”, escribieron junto a este tierno retrato tomado de nuevo por Kate Middleton, en el que William y su padre, el príncipe Carlos, adoptan un adorable gesto entre ellos que tampoco estamos acostumbrados a ver. Por supuesto, los duques de Cambridge no dejaron de felicitar a su vez al papá de Kate, Michael Middleton.

Close Share options

Close View image ¡El príncipe William, rodeado de sus principitos, como nunca le habías visto antes!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.