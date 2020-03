¡El príncipe George ya sabe qué será rey algún día! Así se lo explicaron Kate Middleton y el príncipe William le dijeron ya al pequeño George que algún día será nombrado rey, como su papá, su abuelo, su bisabuela... ¡Qué ternura y qué difícil! By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Hay personas que no creen en el destino y en que, cuando llegamos a esta tierra, estamos predestinados para ciertas cosas en la vida… En el caso de los herederos a la corona, no es cuestión de creencias, ¡es un hecho! Image zoom El pequeño George, a su corta edad, ya empieza a comprender que algún día llevará la pesada carga de ser el rey de Inglaterra. Según la revista Closer. Kate Middleton y el príncipe William lo están haciendo con mucha delicadeza para que a su hijo, tercero en la línea de sucesión, la corona no le pille por sorpresa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Una fuente cercana a los duques de Cambridge habló con la revista US Magazine al respecto: “William le explica a su hijo lo qué significa haber nacido en el seno de la familia real de una forma muy sencilla, como si le estuviera contando un cuento. De esa forma, George lo ve como algo divertido”. Image zoom El príncipe William de niño soñaba con ser policía pero Harry le recordaba que no podría, porque él tendría que ser el rey. Andrew Morton, confidente de Lady Di, contó en su libro acerca de la vida de los duques de Cambridge que William no comprendió verdaderamente su destino hasta que un niño le preguntó en la escuela si conocía a la reina Isabel… ¡Era su abuela! Image zoom En una entrevista de antaño, Lady Di reveló que el pequeño William decía a menudo que no quería ser rey… Esto comentaría él en una entrevista para la BBC ya de adulto y siendo papá: “Ser rey no es algo que estás esperando, porque lamentablemente eso significaría que hubo pérdidas en la familia…” Ya que, si todo sigue su curso, ser nombrado rey significaría haber perdido a su padre, algo que seguramente pensaría también de niño. Advertisement

