Así es el nuevo hogar de la ex de Nacho La mamá de tres mostró imágenes de cómo luce el nuevo hogar que compartirá junto sus tres pequeñines. By Carolina Trejos ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Inger Mendoza está comenzando de cero luego poner punto final a su matrimonio con Nacho. La mamá de tres mostró imágenes de cómo luce el nuevo hogar que compartirá junto sus pequeñines. "Estábamos acostumbrados a estar en casas más grandes y me daba un poco de temor el cambio, sobre todo por los niños, pero resultó ser que, de todas, esta ha sido la casita más acogedora y en donde más disfrutamos estar", escribió en el calce de un carrusel de fotos en los que muestra las decoraciones del cuarto de los niños, la sala, el baño y otras habitaciones en su nueva casa. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La exbailarina dice que ahora sus tres niños dormirán en el mismo cuarto ya que el más pequeñito quiere también compartir con sus hermanos mayores. "Aunque de vez en cuando amanezca uno, o dos o los tres conmigo", reveló entre risas. Image zoom (Photo by Sergi Alexander/Getty Images for Billboard) Tal parece que la ex del intérprete de "Bailame" está lista para pasar tiempo de calidad con los niños y sin muchas distracciones, como el gigante televisor que tenían anteriormente. "Nos mudamos, no nos trajimos los televisores que teníamos antes, quisimos esperar y lo dejamos así. Quizás en algún momento decida tener uno, por ahora, no lo veo necesario". Image zoom Twitter Hace una semana Nacho anunció su separación de Inger Mendoza, con quien contrajo nupcias en 2014 y tuvo tres hijos. Advertisement

