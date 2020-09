¡El hijo de Maria Celeste Arrarás se emocionó en entrevista al hablar de su adopción! Adrián Vadim nos conquistó con su sencillez y su naturalidad. Así se conmovió frente a las cámaras cuando le preguntaron hoy qué significaba para él ser un niño adoptado. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Adrián Vadim, el hijo de María Celeste Arrarás, lanzó hoy su primer sencillo, la canción Space, compuesta por él mismo y basado en una relación amorosa en la que su novia, al romper con él, le dijo que necesitaba espacio, según contó en su frenético tour de medios esta semana. Image zoom Instagram María Celeste Arrarás Hoy, al ser entrevistado en Un Nuevo Día, este encantador jovencito se emocionó casi hasta las lágrimas al hablar de su famosa mamá y recordar que fue adoptado, ya que llegó de Rusia en el año 2000, cuando tenía alrededor de un año. Image zoom Instagram María Celeste Arrarás Así se expresó al recordarlo: “Para mí esto significa que si todas las personas del mundo pudieran amar un poquito más, este mundo podría ser mejor. Cuando yo llegué aquí de Rusia no sabía evidentemente que era adoptado, tenía solo un año”, y no se enteró hasta que a los cinco su mamá se lo confirmó. “Desde los cinco hasta los veintiuno que tengo ahora, entendí que el amor es lo más poderoso del mundo. Conozco madres de sangre que son malísimas con sus hijos. Pero mi mamá por ejemplo, aunque no es de sangre, me ama como una madre de sangre… Ni puedo decirlo, porque me emociono mucho...”, añadió con la voz entrecortada por el sentimiento. Image zoom Instagram María Celeste Arrarás SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También habló de qué era lo que más admiraba de su mamá y cuál fue el mejor consejo que le había dado hasta el momento: “Admiro que mi mamá es una persona muy enfocada en el trabajo. Ella me ha enseñado que si tú quieres hacer algo en la vida, no puedes hacerlo al 50 o al 20 por ciento, sino de una manera que sea al cien por cien”, aseguró. Image zoom Alex Gort/Axis Y mientras sueña con hacer un dueto al lado de Justin Bieber, la que no soporta más su pasión por la música es su hermana. Image zoom IG/María Celeste Arrarás Con esta simpatía lo confesó en Un Nuevo Día: “Mi hermana, de verdad, ya se está poniendo como loca porque canto todo el día en la casa y mi cuarto está al lado del de ella”.

