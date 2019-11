El hijo de Alejandra Espinoza se roba el show en la alfombra roja de los Latin Grammy con este posado El pequeño Matteo Marrero se convierte en el invitado más joven en la alfombra roja de los famosos premios ¡y también en uno de los mejores vestidos! By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Ni Paz Vega, ni Dayanara Torres, ni Rosalía, el más saleroso y mejor vestido en la alfombra roja de los premios Latin Grammy fue Matteo Marrero, el hijo de nuestra querida Alejandra Espinoza que desfiló como todo un experto. Vestido en un diminuto traje y una mini pajarita, el hijo de la modelo y conductora se robó el show con su gracia y salero. El chiquitín fue el mejor acompañante que su mami pudo tener en este importante evento musical y así lo presumió la mexicana. “Eres mi party y mi after party“, escribió junto a una hermosa foto de ambos tras disfrutar de esta noche de ensueño y buena música. A sus cuatro añitos Matteo está hecho todo un caballero. ¡Hasta perfil de Instagram tiene! Fue precisamente allí donde nos compartió su foto de galán. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su mami no se quedó atrás. Alejandra se coló en la lista de las mejores vestidas con un look al puro estilo Hollywood con el que deslumbró, algo a lo que nos tiene acostumbrados. En una noche llena de estrellas, glamour y premios, madre e hijo nos regalaron esta entrañable imagen, sin duda uno de los momentos más tiernos y especiales. ¡Gracias! Advertisement EDIT POST

