¡El futbolista James Rodríguez presenta a su segundo hijo! El ídolo del fútbol recibe con gran alegría a su hijo Samuel. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print El colombiano James Rodríguez, jugador del Real Madrid, conmovió hoy a sus casi 44 millones de seguidores en instagram con una tierna foto y el anuncio de la llegada de su segundo bebé y primer varón, Samuel. Las felicitaciones de sus compañeros de equipo, de amigos de la selección colombiana y de famosos como Alejandro Sanz no se han hecho esperar y no han dejado de sucederse en su perfil. "Hola. quiero compartir con Vds una inmensa alegría. Hoy Dios me permite ser padre nuevamente, honrándonos con la llegada de Samuel a nuestra familia. Estamos felices en casa viviendo este maravilloso momento. De antemano a Vds. Muchas gracias por su amabilidad, respeto y prudencia" ¿A qué se refiere con esta última frase uno de los jugadores más atractivos del mundo del fútbol? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Quizá pide respeto y prudencia pensando en los posibles comentarios de sus fans, porque el método que ha utilizado para tener un nuevo hijo no ha sido el más ortodoxo. El bebé del novio de Shannon de Lima parece ser fruto de una gestación subrogada, método más conocido como "vientre de alquiler", técnica utilizada recientemente por otros famosos como Cristiano Ronaldo o Ricky Martin. El astro del fútbol está divorciado de Daniela Ospina. Salomé, la hija que tuvo con su ex-esposa, vive con su mamá pero viaja con frecuencia a España para estar con él. En esta imagen puede verse la alegría de la hermana mayor, rodeada de globos en los que se ven lindos mensajes, donde pueden leerse cosas como "Hola hermanita, ya pronto llego para conocerte y darte mucho amor". Advertisement

