¡El esposo de Marlene Favela reaparece por su hija Bella Seely! En medio de los rumores de la separación de la pareja, George Seely dejó un emotivo comentario en las redes a su hija, a quien ya no sigue desde hace semanas. Algunos fans de Marlene aprovecharon para regañarle. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No dejan de sucederse los crecientes rumores que apuntan a una posible separación de Marlene Favela y su esposo, George Seely. No se les ve juntos en redes desde enero , dejaron de seguirse en ellas, él borró las fotos de su perfil, e incluso la famosa actriz despojó su casa de los cuadros que eran los retratos del papá de su hija, algo que no pasó desapercibido a sus millones de seguidores. Pero el fin de semana llamó la atención que el papá de Bella , quién le dio un último me gusta a las fotos de su esposa el 21 de marzo y borró las fotos de sus redes con ambas el día 13 de mayo, reapareció en el feed de su bebé el viernes para dejarle un emotivo mensaje. “What a beautiful happy little princess...” escribió su papá, “Qué princesita tan feliz y hermosa”, exclamó sin duda conmovido ante la encantadora foto de la pequeña, a quien por cierto dejó de seguir hace semanas. Los fans de la actriz no tardaron en reaccionar: “Recupere el tiempo perdido, busque a su familia, aún está a tiempo”, le contestó alguien. Otros seguidores no fueron tan comprensivos: “su papá dejó de seguirle en instagram, wow, qué inmaduro. Los hijos no son culpables de las diferencias de sus padres. Eso no se hace”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras, la mamá de Bella todavía no se pronuncia ni ha hecho ninguna declaración al respecto . Eso sí, Marlene Favela continúa compartiendo la mejor de sus sonrisas, como cuando recientemente celebró que ya eran cuatro millones los que le seguían en su cuenta de instagram. Después de su fastuosa boda en 2017, la pareja quizá esté atravesando una crisis en su matrimonio. Es significativo que Marlene pasara sola el día de las mamás. Seguro que encuentra fortaleza en su preciosa bebé, quien recientemente cumplió siete meses. "Los meses han pasado muy rápido y hoy cumples 7 hermosos meses, la primera vez que te vi pensé que ya no se podía amar más, pero cada día que pasa, cada vez que despierto y veo tu carita, cada vez que sonríes, ¡me doy cuenta que mi amor por tí no tiene fin! Felicidades mi hermosa princesa", dijo entonces la enamorada mamá.

Close Share options

Close View image ¡El esposo de Marlene Favela reaparece por su hija Bella Seely!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.