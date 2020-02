¡El bikinazo de Claudia Álvarez tras dos meses de dar a luz! Claudia Álvarez luce espectacular en bikini a dos meses de dar a luz a su hija Kira. ¡Mira el bikinazo de la actriz mexicana! By Lena Hansen ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A solo dos meses de dar a luz a su hija Kira, Claudia Álvarez deslumbró con un bikinazo en redes sociales. La actriz mexicana se convirtió en mamá el 26 de diciembre y ya ha recuperado su espectacular figura. En Instagram publicó una foto tomando el sol en traje de baño y sus seguidores la llenaron de piropos. La esposa del productor de cine Billy Rovzar ha obtenido más de 45,000 ‘me gusta’ con esta sensual imagen. Sus fanáticos se sorprendieron de lo rápido que ha podido adelgazar después del parto y hasta le pidieron consejos. La protagonista de la telenovela En Tierras Salvajes, quien no aparece en la pantalla chica del 2017, parece estar lista para su triunfal regreso. La mamá primeriza ha confesado que la lactancia ha sido su gran aliada, además de comer saludable. Álvarez compartió en Instagram cómo le ha cambiado la vida la maternidad. “Con ustedes el concepto del amor en mi vida cambió. Nunca imaginé poder desbordar mi amor y ser tan vulnerable con alguien sin miedo a ser lastimada. GRACIAS @billyrovzar por nuestra familia es lo más hermoso que he sentido. LOS AMO,” escribió junto a un retrato con su bebita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Si bien los primeros meses de su embarazo fueron difíciles, ya que tuvo que estar en reposo absoluto, ahora disfruta plenamente de su nuevo rol como madre y sin duda tiene un brillo especial. Advertisement

Close Share options

Close View image ¡El bikinazo de Claudia Álvarez tras dos meses de dar a luz!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.