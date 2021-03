¡Bello! ¡Nace el bebé del reguetonero cubano El Chacal! "Mi hijo hermoso, mi chacalito", estas son las primeras imágenes del hijo de Ramón Lavado. ¡Qué lindo! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante de música urbana cubano conocido como El Chacal, el demonio de la fama, ha compartido en sus redes la primera imagen de su bebé recién nacido, el chacalito, llamado Mílan. El bebé es el primer hijo de la pareja conformada por el músico, cuyo nombre real es Ramón Lavado, y su novia, Anisleidys Valdés. La larga historia de amor de los papás de Mílan no ha estado exenta de contratiempos y rupturas, pero después del sonado romance del músico con La Gata, Claudia Hernández, El Chacal y su amor eterno volvieron a unirse en 2018: "Ahora entiendo que no debo dejarte sola y que lo único que quiero es amarte. Empiezo de cero siempre a tu lado", fueron las dulces palabras que dedicó entonces El Chacal a la que hoy es la mamá de su hijo. "¡Que Dios te bendiga por llegar a mí! Yo pensaba que vivía pero nooo… Comencé a vivir en el momento en que vi esa carita! ¡Te amo hijito mío!", exclamaba emocionada esta mamá primeriza al compartir el primer clip de su retoño: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su papá no se quedó atrás y compartió en redes orgulloso la primera foto de su cachorrito: "Mi hijo hermoso, MI CHACALITO, tea mo. Feliz domingo para todos, yo FELIZ", escribió en sus redes, mientras aseguraba que había más música en camino. Como todo bebé que se precie, el chiquitín ya tiene su propia cuenta de Instagram y este fue su primer post: "Hola mundo, este es mi Instagram oficial", escribió su mamá desde la nueva cuenta en la red creada para su pequeño. ¡Muchas felicididades!

