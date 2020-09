¿El bebé de Dulce María es niño o niña? ¡Así desveló hoy el misterio! En un momento muy emocionante y junto a su esposo, la actriz y cantante reveló hoy el sexo de su primer bebé en camino. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Dulce María sorprendió a sus fans con el feliz anuncio de su maternidad. El pasado ocho de junio, recostada en una manta de pelo gris junto a Paco Álvarez, su esposo, mostraron un test de embarazo positivo con la más dulce de las miradas. “¡Pues ahí les va!! En medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo, Paco y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud. El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse. ¡Sí! ¡Ahora sí estoy embarazada! ¡Vamos a ser papás!”, anunció emocionada la famosa cantante. “Estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestro bebé. A pesar de que las circunstancias son complicadas para todos por esta pandemia, confiamos en que los tiempos de Dios son perfectos”, afirmó con fe. Tres meses después, la pareja de enamorados volvió a tomar las redes para revelar el sexo del bebé que viene en camino. Así avisaron hoy a sus seguidores de que no se fueran muy lejos, porque la noticia estaba a punto de ver la luz. “¿Están listos para saber qué es? ¡Estén pendientes!”, avisó Dulce María con un bello vestido blanco y la manita en la cadera, en una pose típica de embarazada, dejando ver su linda pancita. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Poco después, estos papás primerizos compartieron este emotivo video: “Gender Reveal”, escribieron bajo el post. “Estamos agradecidos con Dios por esta gran bendición”. “¿Están listos para saber qué es?” se escucha decir a Dulce. Después de la cuenta regresiva, la cantante y su esposo abrieron la bomba de humo que dio paso a una nube rosa. A cámara lenta, Dulce María se llevó las manos a la pancita y corrió emocionada hacia el objetivo para mandar un beso a sus seguidores. “¡Como lo soñaste!” escribió entre exclamaciones su amiga Anahí, “¡una bebita hermosa!”; Fernanda Castillo también pasó a dejar una ristra de corazoncitos rosas en el muro de su amiga y muchos otros amigos y celebridades compartieron sus felicitaciones al saber que esperaban una niña. Aunque el mensaje más lindo fue el que le dedicó su esposo, Paco Álvarez: “Gracias hermosa por darme esta alegría y felicidad tan grande, estamos construyendo un hogar irrompible lleno de amor y felicidad. Te amo”. ¡Felicidades, pareja!

