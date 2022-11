Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy esperan su tercer bebé ¡Mira las fotos! El cantante Eduin Caz y su esposa Daisy Anahy esperan su tercer hijo juntos. ¡Mira cómo anunciaron el embarazo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daisy Anahy Credit: Instagram/ Daisy Anahy El cantante Eduin Caz será papá por tercera vez. Su esposa Daisy Anahy está embarazada. La pareja anunció la feliz noticia en sus redes sociales. "Te soñamos y te hiciste realidad", escribió la influencer mexicana en Instagram sobre su bebé por nacer. "Te esperamos con mucho amor. Lo mejor ya está sucediendo y estamos muy felices de ver cómo crece nuestra familia". El vocalista de Grupo Firme y su esposa ya son padres de Edwin Gerardo y Dhasia Geraldine. Los niños posaron junto a sus padres y su mascota para anunciar la llegada de su hermanito o hermanita, mostrando el ultrasonido del embarazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daisy Anahy Eduin Caz Credit: Instagram/ Daisy Anahy La pareja también mostró la prueba de embarazo positiva, y sus seguidores en Instagram los llenaron de felicitaciones. Hace unos días, Eduin Caz y Daisy Anahy celebraron un importante aniversario de casados. "13 años juntos, literal es una vida entera. Gracias por permitirme estar a tu lado la mitad de tu vida", le escribió el cantante a su esposa. Caz también la llenó de 13 ramos de flores rojas, uno por cada año juntos. "Siempre serás el amor de mi vida, feliz aniversario", comentó ella junto a fotos con sus flores y fotos del recuerdo con Caz, cuando se conocieron siendo adolescentes que estudiaban juntos. ¡Felicidades a la pareja!

