Eduin Caz llena de regalos a su ex Daisy Anahy tras dar a luz a su bebé: ¡Mira el amoroso mensaje de ella! El cantante de Grupo Firme Eduin Caz llena de regalos a su ex Daisy Anahy, quien dio a luz a su tercer bebé Christian. ¿Reconciliación a la vista? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Eduin Caz Daisy Anahy Credit: Instagram/ Eduin Caz Eduin Caz está emocionado con el nacimiento de su tercer bebé Christian Oswaldo. El cantante de Grupo Firme compartió fotos cargando a su recién nacido en el hospital. Ahora su ex, la influencer y empresaria mexicana Daisy Anahy, publicó en sus Instagram Stories un emotivo mensaje para el padre de sus hijos. "Sé que no me equivoqué al elegir al papá de mis hijos, porque aunque pasen mil cosas con nosotros, como papás jamás fallaremos", escribió ella en sus redes sociales. "Gracias por ser y estar Eduin Caz. Eres el héroe de mis hijos, y por ellos y para ellos siempre estaremos bien", añadió la mamá de Geraldine, Eduin Gerardo y Christian Oswaldo. El mensaje estaba acompañado de una foto de Daisy Anahy en el hospital, rodeada de bolsas de regalos. "Gracias por mover todo lo que pudiste para acompañarnos estos días", escribió sobre el cantante, quien está de gira con Grupo Firme y viajó en su avión privado al hospital. Daisy Anahy Credit: Instagram/ Daisy Anahy SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Eduin Caz también estuvo presente en el baby shower de su hijo Christian, compartiendo con su ex, familiares y amigos. Aunque en Premio Lo Nuestro Eduin Caz anunció que está separado de su esposa, hoy parecen tener una relación armoniosa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Eduin Caz llena de regalos a su ex Daisy Anahy tras dar a luz a su bebé: ¡Mira el amoroso mensaje de ella!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.