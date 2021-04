¡Edén Muñoz de Calibre 50 y su esposa esperan un bebé! Así anunciaron los felices papás la llegada de su segundo hijo... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Edén Muñoz, vocalista de Calibre 50, y su bella esposa, la modelo Paloma Llanes Germán, compartieron la buena noticia de que un nuevo bebé está en camino para la pareja. "Si tienes una familia que te ama, comida en la mesa y un lugar donde vivir, eres más rico de lo que te imaginas…", escribió el feliz papá en sus redes. "Con mucho amor les comparto que los Muñoz Llanes ya vamos a ser 4 con el favor de Dios. Hagan sus apuestas ❤ ", dijo invitando a sus seguidores a que especularan con si el nuevo miembro de la familia será niño o niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El nuevo bebé sería el segundo hijo de la pareja, quienes ya tienen un bello niño llamado Emilio. Edén Muñoz conoció a la que sería la mamá de sus hijos en el año 2016 y se dieron el sí quiero dos años después, en una boda a la que acudieron celebridades como su amigo Julión Álvarez. Amigos famosos de la pareja también reaccionaron al anuncio de su nueva paternidad en sus redes. "¡Un osito! Felicidades", exclamó el simpático Omar Chaparro; "¡Muchas felicidades!", expresó también la actriz y cantante Sandra Echeverria. Poncho de Nigris, Carlitos Calderón, Evelyn Sicairos, Luis Alfonso Partida, el Yaki, y muchos otros quisieron dar la enhorabuena a esta querida familia del mundo del espectáculo. Muchas veces sus papás presumen a su primogénito en las redes. El pasado verano Edén Muñoz compartía este simpático clip en el que el chiquitín parecía decidido a seguir los pasos artísticos de su papá. "Este arroz ya se coció", opinó divertido el padre de la criatura... ¡Muchas felicidades!

