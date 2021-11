Edén Muñoz da detalles de la salud de su bebé Ya son varias días que Matías, el segundo hijo de Edén Muñoz, permanece en el hospital tras ser hospitalizado de emergencia a un mes de nacido. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 28 de octubre, Edén Muñoz dio a conocer que su segundo hijito, Matías, había sido hospitalizado de emergencia a sólo un mes de nacido; incluso, pidió oraciones para que el bebé tuviera una pronta recuperación. Ahora, el cantante da detalles del estado de salud del pequeño y asegura que va en franca mejoría. "¡¡Se los dije!! Todo suma. Gracias por todo. Al personal médico por su amor y sabiduría. A ustedes por sus buenas vibras, sus oraciones y todo lo bueno que nos regalan que dios se los multiplique en bendiciones", escribió en su cuenta de Instagram. Acompañó el mensaje con un video donde explica cómo se está recuperando su nene, al tiempo que lo muestra en brazos de su mami. También deja ver los aparatos hospitalarios a los que está conectado el chiquillo. "Este perrón va muy bien. Ya le van bajando el oxígeno; va saturando muy bien y ya casi se va para la casa ese perrón. Ya no tiene sonda tampoco, ya toma bibi [biberón] solo", mencionó. Los usuarios reaccionaron ante esta buena noticia para el vocalista del grupo Calibre 50 con muestras de apoyo. "¡¡Gracias a Dios!! Un abrazo para ti y tu esposa, amigo. Primero Dios pronto pasarán este rato amargo ¡¡toda mi buena vibra!!", escribió un internauta. Eden Munoz de Calibre 50 Credit: Rodrigo Vaz/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Seguimos firmes ante la oración por Matías"; "Es un guerrero Compa Matías. Arriba campeón"; "¡¡¡Qué buena noticia amigo!!! ¡Qué lluevan las bendiciones!"; "¡Qué felicidad amigo! ¡Se ve bien fuertote ya!; "¡Bebé hermoso! Que pronto esté en casita con ustedes. Orando por ustedes Edén Muñoz", y "Bendito Dios que todo va saliendo bien Edén Muñoz , que siga mejorando Matías con la ayuda de Dios", fueron otros comentarios. Según mencionó Edén Muñoz, pronto tendrá a Matías en casa.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Edén Muñoz da detalles de la salud de su bebé

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.