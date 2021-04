¿Niña o niño para Edén Muñoz de Calibre 50? ¡Así lo reveló en su espectacular fiesta! ¡El cantante disfrutó de una divertida gender reveal party para desvelar el sexo del bebé que viene en camino! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Fue a primeros del pasado mes de abril cuando Edén Muñoz, el vocalista de Calibre 50, y su esposa, la bella modelo Paloma Llanes Germán, compartieron la feliz noticia de que el segundo bebé para la familia venía en camino. "Si tienes una familia que te ama, comida en la mesa y un lugar donde vivir, eres más rico de lo que te imaginas…", escribió entonces el feliz papá en sus redes. "Con mucho amor les comparto que los Muñoz Llanes ya vamos a ser 4 con el favor de Dios. Hagan sus apuestas ❤ ", dijo sin saber todavía si el angelito que esperaban era niño o niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hoy, dos semanas después, se despejaron todas las dudas al celebrar una fastuosa fiesta para compartir con sus seres queridos el sexo del bebé en la recta final de su embarazo. Rodeados de globos de diversos tamaños con distintos colores, rosas, azules y amarillos, sobre unas grandes letras iluminadas donde podía leerse baby, la pareja hizo explotar sus cohetes de los que salió humo azul acompañado de serpentinas del mismo color, mientras que su primogénito se escondía emocionado tras las piernas de sus papás. Tras la alegría del momento, el matrimonio se fundió en un largo abrazo. Las reacciones en redes no se hicieron esperar. Cynthia Urias aseguró saberlo de antes: "Jajaja, lo sabía. Paloma tiene cara de que trae niño, súper bonita y solo panza, ¡felicidades!", exclamó. Entre otras felicitaciones de las celebridades, destacaron las de personajes como Jessica Carrillo, MC Davo, Javier Rosas, El Fantasma, Evelyn Sicairos y un largo etcétera. "Me llené de hombres", compartió con simpatía la hermosa mamá. "Seguiré siendo la reina de la casa (por el momento)", aclaró, lo que deja abierta la puerta a más hijos en un futuro. ¿Volverán pronto por la niña? ¡Felicidades!

