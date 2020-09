Zoraida Gómez: "Me da muchísima emoción que nuestros bebés vayan a ser del mismo año" La inolvidable José Luján de Rebelde, quien al igual que Dulce María se encuentra en la dulce espera, está a punto de dar a luz. "Subí 22 kilos y todavía no nace", cuenta la actriz. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lo último que podía imaginarse Zoraida Gómez cuando grababa la exitosa telenovela juvenil Rebelde junto a su amiga Dulce María es que 16 años después ambas iban a estar embarazadas al mismo tiempo. "Me da muchísima emoción que nuestros bebés vayan a ser del mismo año, eso está increíble", expresó la actriz a través de una sesión de preguntas y respuestas que llevó a cabo recientemente por medio de su perfil de Instagram. Image zoom Dulce María y Zoraida Gómez en Rebelde Mezcalent (x2) A diferencia de Dulce, que tiene 25 semanas de gestación, la inolvidable José Luján de Rebelde está a punto de dar a luz ya que se encuentra en la recta final del embarazo. "Tengo 39 semanas, ya la próxima sería la cuarenta", detalló Zoraida. La actriz de 35 años ha vivido con mucha ilusión la dulce espera, pero ahora que se acerca el momento de convertirse en mamá los nervios empiezan a pulular por el ambiente. "La fecha aproximada que me dio mi ginecóloga es para el día 8 o 9 de septiembre. Se puede adelantar, se puede atrasar, [pero] espero que no se atrase tanto", dijo la actriz. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A lo largo de estos 9 meses, Zoraida ha aumentado considerablemente de peso. "Subí 22 kilos y todavía no nace y el bebé la verdad es que no pesa tanto, pero son muchas cosas, o sea retienes líquidos… Yo la verdad sí me dejé ir, me consentí, comí rico, toda mi vida me he cuidado bien así que me voy a recuperar fácil y rápido, espero", aseveró. La actriz, que ha participado en telenovelas como Cuando me enamoro y En nombre del amor, tiene todo planeado para que su hijo venga al mundo por parto natural. "Hasta ahora todo indica que va a ser parto natural, el líquido amniótico viene bien, yo me siento fuerte, el bebé ya está acomodado, así que hasta ahora parto natural".

Close Share options

Close View image Zoraida Gómez: "Me da muchísima emoción que nuestros bebés vayan a ser del mismo año"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.