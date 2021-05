Dulce Maria y Maria Paula - Digital Cover - DO NOT REUSE

Recibir la noticia de su embarazo en medio de la pandemia hizo temblar a Dulce María. "Fue una mezcla de emociones. Por un lado era una esperanza en medio de algo tan duro que estábamos viviendo, era un claro mensaje de que tenía que ser fuerte y que mi prioridad era protegernos a mi bebita y a mí", cuenta la actriz. "Era todo muy angustiante. Cada vez que iba a los ultrasonidos con mascarilla, guantes, lentes, iba con mucho miedo. Pero cada vez que escuchaba su corazón y [veía] cómo iba creciendo, cómo se formaban las partes de su cuerpo — y saber que eso era de mí— era un milagro".

En efecto, María Paula ha sido un milagro que ha cambiado su vida y la de su esposo, el compositor, documentalista y poeta Paco Álvarez, quien no se salvó de quedar infectado de la covid-19 cuando Dulce María tenía seis meses de embarazo. "[Está] enamorado de la bebé. Creo que le gustaría pasar más tiempo con ella, pero el tiempo que está la cuida. Me ayuda en todo lo que puede; la cambia, me ayuda a bañarla. Es un papá muy amoroso", confiesa la ex RBD, quien en los últimos cinco meses ha enfrentado reto tras reto. "He estado muy cansada pero muy agradecida. Conocí un amor diferente a todos los que había sentido. Desde que estás embarazada estás dispuesta a dar tu vida por ese ser". Y agrega: "Entre la pandemia y ser mamá primeriza pues, sí, estoy dedicada al 100 por ciento a que ella esté bien, a darle de comer. Gracias a Dios estoy cuidándome mucho y esperando que todo salga bien".

Ya con su día a día encaminado, Dulce María realizó esta sesión de fotos exclusiva en México para People en Español, y compartió detalles de su vida como mamá primeriza y sus proyectos profesionales. ¿Se reunirá próximamente con sus compañeros de RBD? La mexicana lo cuento todo aquí.

¿Cómo viviste tu embarazo?

Viví el embarazo justo a la par de la pandemia. Justamente estaba grabando Falsa identidad, la segunda temporada, y de repente en marzo [del 2020] tuvimos que parar por el tema de la pandemia. Yo de repente me empecé a sentir mal y rara, y no sabía si era el virus [de la covid-19] o qué tenía. Hasta que después de un mes me enteré que estaba embarazada.

Fue una mezcla de emociones. Por un lado era como mi señal y mi motor de una esperanza en medio de algo tan duro que estábamos viviendo, era un claro mensaje de que tenía que ser fuerte y que mi prioridad era protegernos a mi bebita y a mí. También fue bastante angustiante el tema del embarazo porque no se sabía nada del virus. De hecho, yo era de alto riesgo al estar embarazada. Tenía que regresar a trabajar para terminar la telenovela. Era todo muy angustiante, pero esa luz y esa esperanza y estar viviendo el milagro de que se formara [mi bebé, fue maravilloso]. Cada vez que iba a los ultrasonidos obviamente con mascarilla, cubrebocas, guantes, lentes, iba con mucho miedo. Pero cada vez que escuchaba su corazón y [veía] cómo iba creciendo, cómo se formaban las partes de su cuerpo —y saber que eso era de mí— era un milagro.

Todos los días era agradecer que estuvieran bien las cosas. Pero sí, lo viví con miedo y bastante solitaria por el tema de la pandemia.

¿Qué enseñanza te dejó el 2020?

Por desgracia, para muchos sigue. Para algunos ya ha parado un poco, a lo mejor ya están vacunados; otros han perdido seres queridos. Fue un año muy difícil en donde mi fe en Dios creció muchísimo porque me ha mantenido protegida todo el tiempo. Aprendí a valorar lo más simple: el amor, la salud, la vida, nuestra familia, mi bebé. Yo decía: 'Tantas tragedias que están pasando alrededor del mundo y yo con miedo, pero soy bendecida porque estoy dando vida'. Siento que dentro de todo hay un equilibrio porque hubo muchos embarazos, pero han sido terribles las pérdidas.

¿Qué fue lo primero que sentiste cuando tuviste a María Paula en tus brazos?

Le di gracias a Dios que estuviera conmigo, que estuviéramos vivas. [Di gracias] de conocerla por primera vez y saber que era nuestra primera cita en persona, ya frente a frente. La veía miles de veces en ultrasonidos, pero me moría por conocerla, darle besos, abrazarla y protegerla. Saber que era mamá, en ese momento me cambió la vida. No solo nació ella, nació otra mujer que no conocía y que estoy conociendo, que es la Dulce mamá. Nace una mujer —es muy trillado, pero es real— una parte de ti se queda en el pasado y nace otra mujer fuerte, más protectora, una leona por cuidar a su cachorrito, su cría.

¿Paco estuvo a tu lado?

Sí, estuvo todo el tiempo, gracias a Dios. [Estuvo] cada segundo cuando estaba por nacer la bebé. Estaba ahí conmigo dándome la mano, fuerza y amor. [Estábamos] nerviosos. Yo en la camilla, porque fue cesárea; no había pasado por una operación. Fue la primera vez que tuve una operación, entonces era bastante traumante porque estaba despierta. Fue cesárea humanizada; si todo está bien cuando nace la bebé, te la pegan enseguida para que le puedas dar pecho, la abraces y la conozcas y ahí mismo le cortan el cordón. Todo eso lo vivimos los tres juntos. Fue muy bonito pero al mismo tiempo con mucha adrenalina y muchos nervios de que todo saliera bien.

¿Cómo cambió tu vida?

He estado muy cansada desde entonces pero muy agradecida. Conocí un amor diferente a todos los que había sentido, es un amor completamente incondicional, de protección, de verla feliz, de darte por completo. Yo de por sí creo en el amor, y cuando amo me entrego y doy al máximo a la gente que amo, imagínate a mi hija. Desde que estás embarazada estás dispuesta a dar tu vida por ese ser.

Entre la pandemia y ser mamá primeriza pues, sí, estoy dedicada al 100 por ciento a que ella esté bien, a darle de comer. Le estoy dando [leche materna]. Gracias a Dios estoy cuidándome mucho y esperando que todo salga bien.

¿Cómo es un día normal para Paco y para ti?

Él trabaja todo el tiempo; desde el día uno no ha dejado de trabajar. Yo paso mucho tiempo sola, pero de pronto me ayuda mi mamá. Estoy con la bebita, le doy de comer. Cuando puedo tener tiempo hago mis cosas; para empezar bañarte y comer, ya eso es un logro, hacer ejercicio. [Hago] cosas de trabajo, de estar cerca de mis fans, algunos lives y entrevistas. Me hice esta sesión de fotos —que es la primera sesión de fotos que me hago con María Paula—[y] eso fue especial, fue un momento entre nosotras. Cuando Paco llega generalmente me ayuda a dormirla, está con ella un ratito, le da de comer. Estamos tratando de hacerle una rutina para que empiece a dormir temprano.

¿Cómo ves a Paco como papá?

Pues enamorado de la bebé. Creo que le gustaría pasar más tiempo con ella, pero el tiempo que está la cuida. Me ayuda en todo lo que puede; la cambia, me ayuda a bañarla. Es un papá muy amoroso, protector y muy trabajador. Me gusta que ha sido muy paciente conmigo; ha sido compresivo, me apoya, me escucha, está ahí para ayudar y para sentirme apapachada o protegida. A veces cuando nacen los bebés la mujer como que ya no importa y la verdad es que nosotros como pareja hemos estado en un buen equilibrio. Tampoco me he olvidado de él y eso ha sido muy bueno para los dos.

¿Qué cualidades hicieron que lo eligieras como el padre de tu hija?

Lo conocí trabajando. Veía cómo respetaba a todo su equipo, nunca fue de gritar e imponer sus ideas, le daba mucho crédito a las mujeres en su equipo. Eso me gustaba mucho, no se asustaba, al contrario les daba la responsabilidad. Me gustó que me escuchaba, que cumplía con las cosas que me decía; era protector, cariñoso, paciente, nos reíamos mucho. Me respetaba mucho. Es creativo, hace lo que sueña, siempre lo cumple.

¿A quién se parece María Paula?

Ha cambiado mucho, creo que es una combinación de los dos. A veces está igualita a él, a veces él dice que está igualita a mí. Tiene mucho de los dos, es que es fruto de nuestro amor.

¿Qué has aprendido de María Paula hasta ahora?

Me ha enseñado a ser fuerte, a agradecerle más a Dios. Ella vino en un momento difícil que me puso a prueba todos los días del embarazo y ahora siendo mamá todavía en pandemia. Yo sí me he encerrado desde el principio. Paco se contagió [de coronavirus] en una parte del embarazo, tenía seis meses. Fue algo muy fuerte. Estábamos solos y yo dije: 'Ya me contagié'. Nos aislamos en la misma casa, en diferentes cuartos. Fue de las cosas más fuertes. Estaba sola, no podíamos acercarnos. Fue muy duro. Gracias a Dios no me contagié, eso me enseñó que soy más fuerte y que estoy protegida.

¿Qué disfrutas hacer junto a ella?

Todo. Desde que me despierto —que estoy muerta de cansancio— sonríe en la mañana [y me da] toda la energía para poderla alimentar. Me gusta vestirla, jugar con ella.

¿Te ayuda alguien?

De pronto sí tengo ayuda, pero estoy todo el tiempo con ella. Estoy yo, o a veces me ayuda mi mamá; pero prácticamente estoy dedicada a la bebé.

¿Cuál es el principal consejo que te ha dado tu mamá?

Más que un consejo es el ejemplo. Veo cómo es entregada. Veo esa entrega y ese amor. Le importa más que nosotros estemos bien, más que ella misma.

¿Quieren más hijos?

Ahorita es muy pronto para pensar si queremos más hijos. Estuvo bastante intenso el embarazo y estoy muerta de cansancio. Ahorita no sé la respuesta.

¿Cómo recuperaste tu figura?

Gracias, pero la verdad es que no es tan fácil. Dicen que [en] el posparto para que vuelvan tus órganos [a la normalidad] tardan nueve meses; ahorita llevamos 5 meses. He comido normal, sí [me ha ayudado] un poco más el tema de la lactancia. Cuando tengo energía, hago ejercicio. Pero estoy muy cansada porque casi no duermo. Estoy tratando de comer saludable y la lactancia ayuda. No he recuperado al 100 por ciento mi figura, pero hay que tener paciencia. Hay que ser compasivos con nosotros mismos y con nuestro cuerpo.

¿Cuáles son tus próximos proyectos?

Falsa identidad ya está en Netflix, estoy superemocionada. Fue un proyecto que hicimos con mucho amor. También está Más allá de la herencia, en Pantaya. Y por ahora no estoy haciendo ningún proyecto, pero sí me gustaría [participar en otros.] Es parte de la mujer que soy. Como cantante, desde la pandemia he estado sacando canciones de mi proyecto Origen. Espero que este año sacaré el disco completo.

¿Si hubiera otro concierto de RBD lo harías?

Sí, el principal punto es que no hubiera pandemia. Si estuviéramos seguros, sí participaría. Siempre he sido parte de Rebelde. Les agradezco a todos mis guerreros por su cariño.

¿Cómo te imaginas de aquí a cinco años?