Dulce María se roba el show de RBD en Nueva York La primera fue Anahí, después Dulce María siguió los pasos de su compañera y compartió con su público un momento adorable junto a su hija. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir RBD está de vuelta señores, y ni un mes de comenzada la gira, el grupo ha logrado llenos totales y una euforia absoluta en su público. Para muestra, ahí tienen los últimos conciertos en Texas, y este fin de semana en el Madison Square Garden en Nueva York, en donde Dulce María hizo subir a su pequeña María Paula al escenario para que sintiera la fuerza de sus fans. Dulce maria y su hija Dulce maria y su hija | Credit: Palomera Group El momento más emotivo de la noche ocurrió cuando la cantante y actriz tomó a su hija en brazos y con orgullo la elevó al cielo, mostrando el símbolo de la paz en un gesto que resonó en las más de 20.000 personas presentes en el público. El hito fue un homenaje a la música, la familia y los valores que siempre ha impulsado la estrella mexicana. Además de conmover al público local, la presencia de la pequeña quedó muy reflejada en las redes sociales. Tanto es así que el nombre de María Paula pasó a estar entre los temas más comentados en Latinoamérica en la red social X. El momento especial dejó una huella en la memoria de los fanáticos y reforzó el legado de RBD como un fenómeno que trasciende generaciones.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Dulce María se roba el show de RBD en Nueva York

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.