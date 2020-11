Close

¡Qué dulce espera! Repasamos las fotos más tiernas del embarazo de Dulce María Por Alma Sacasa Skip gallery slides ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next IG/Dulce María Dulce María pronto dará a luz y aquí recordamos los momentos más hermosos de su embarazo. ¡Mira las lindas fotos! Empezar galería ¡Felicidades! Dulce María y su esposo, el productor mexicano Paco Álvarez, compartieron en junio que estaban en la dulce espera de su primer retoño. "Queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud. El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse 🙏🏻❤️🌟 ¡sí! ¡Ahora sí estoy embarazada! ¡Vamos a ser papás! y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestr@ bebé", expresó la exRBD junto a una foto de la pareja con su prueba de embarazo. 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio En portada Dulce María apareció en la revista Cosmopolitan Mexicó, donde compartió su incipiente embarazo."¡Mis primeras fotos embarazada! Sí aunque casi no se nota, ya de 3 meses 🤰🏻😱 ", dijo la futura mamá en junio. 2 de 10 Applications Ver Todo ¿Es niña o niño? La también actriz ya compartió el sexo de su bebé con sus seguidores: ¡será una niña! 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Su vientre Dulce María ha compartido paso a paso cómo está creciendo su bebita. 4 de 10 Applications Ver Todo Celebración de vida "Para celebrar la vida y que ya somos 7.7 millones de Guerreros les dejo una foto de cómo va creciendo la pancita 🤰🏻💓no se ve muy bien pero se las dejaré también en mis historias que se ven completas 🙌🏼🤗 muchas bendiciones para tod@s! Cuidémonos mucho ❤️🙏🏻🙌🏼", compartió con sus seguidores en redes la intérprete de "Inevitable". 5 de 10 Applications Ver Todo Ternura ¿Qué tal esta foto de la futura mamá en toda su gloria? 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Con papá Álvarez, quien tiene tres hijos de otra relación, se ve muy feliz esperando la llegada de su hija. 7 de 10 Applications Ver Todo Cunita blanca La pareja le dio una probadita a sus fans de cómo lucirá la habitación de la bebé. 8 de 10 Applications Ver Todo Agradecida "Gracias por todo lo que haces por nosotras ❤️ eres un hombre hermoso por dentro y por fuera y me encanta saber que compartimos la vida siempre de la mano, con mucho amor, sin importar si son días grises, de tormenta o llenos de sol. .. amo la familia que estamos formando 🙌🏼Te amo ❤️ @pacoalvarezv ☀️ ", expresó la cantante sobre su esposo en dos selfies. 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio ¡Feliz aniversario! La pareja celebró su primer año de matrimonio con fotos del día de su boda y del embarazo de Dulce María. 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

