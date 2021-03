Close

¡Por fin vemos la carita de la bebé de Dulce María! Con ocasión del Día internacional de la mujer, la famosa cantante dejó un fuerte mensaje en pos del amor hacia su hija y compartió su lindo rostro por primera vez. ¡No te lo pierdas! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Por fin! En un día muy importante y más que significativo para las mujeres alrededor del mundo, la cantante y actriz mexicana Dulce María se decidió a compartir el retrato de su bella bebé con sus más de 8 millones de fanáticos alrededor del mundo con un mensaje muy importante. Con un vestidito gris y un gorrito adorable con un enorme moño sobre su frente, la pequeña se agarra al brazo de su mamá en la entrañable imagen que la cantante subió a sus redes: "Por un mundo donde se respeten tus derechos, donde tu voz sea escuchada y tus ideas tomadas en cuenta y en serio, porque se escuchen tus pasos y jamás silencien tu voz ni tus sueños", dijo en su emotivo texto. Image zoom Credit: IG Dulce María SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Porque llegue el día en que las mujeres dejen de juzgarse y señalarse unas a otras , porque nuestra lucha realmente termine con la violencia, el abuso, el acoso , el miedo y la muerte", añadió. Después continuó con su lista de deseos: "Porque haya mas empatía, porque tengamos igualdad de oportunidades y salarios, donde decir que no a insinuaciones o a cualquier tipo de acoso no te salga tan caro y te quite oportunidades de trabajo, donde decir lo que piensas y ser quien eres no sea motivo de intolerancia y odio, un mundo donde no tengas miedo de alzar la voz , donde no exista la violencia física , ni psicológica, familiar, laboral ni digital , donde no tengas que caber en un molde que la sociedad o la moda impone solo para pertenecer...". Image zoom Credit: IG Dulce María bebé "Deseo para ti y para todas las mujeres que puedas ser libre, que tengas una tribu de mujeres que se abracen, se cuiden y no te traicionen, que encuentres en el camino amigos , maestros y compañeros que te respeten y vean lo fuerte y valiosa que eres y se atrevan a volar contigo . Deseo para nosotras justicia, igualdad, respeto , libertad , amor y vida", finalizó este celebrado Día internacional de la mujer. ¡Bravo!

