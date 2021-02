Close

¡Dulce María muestra el rostro de su hermosa bebita María Paula como nunca antes! La cantante compartió algunos de los rasgos de su princesa y presumió orgullosa sus ojeras de mamá en una enternecedora imagen que ha derretido las redes. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Le costó enseñarla pero por fin ha dado más pistas de cómo se ve su princesa. Dulce María compartió con su público una imagen de la reina de su corazón, su hijita María Paula. La fotografía de madre e hija ha desatado la locura pues, además de mostrar un poquito más de la chiquitina, también enseña el lado más susceptible de la famosa mamá. La actriz y cantante confesó su vulnerabilidad y presumió sus ojeras, ese accesorio que llega con la maternidad y que la intérprete de Falsa identidad abraza con felicidad. "La amo con todo mi ser y cuando más cansada estoy me sonríe y eso me derrite y me da fuerza para darle lo mejor de mí aunque esté agotada", escribió la mamá primeriza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque anteriormente ya la había presentado orgullosa en sus redes, esta es la primera vez que enseña algunos de sus preciosos rasgos, como sus orejitas, su nariz y sus ojitos en pleno sueño. Dulce María ha parado su actividad laboral de forma temporal para entregarse en cuerpo y alma a su papel de madre. Ese es su mejor guión en estos momentos. ¡Un plan que le sienta de maravilla a esta madraza!

