Dulce María comparte adorable foto de su bebé, María Paula La cantante y actriz mexicana está disfrutando a plenitud a su bebé, María Paula. Mira la tierna foto y el conmovedor mensaje que compartió la mamá primeriza. Por Lena Hansen Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dulce María está disfrutando a plenitud los primeros días de su hija, María Paula, en casa. La cantante y actriz mexicana compartió una tierna foto con su bebé y le declaró su amor a la recién nacida. "Como un ser tan chiquito puede cambiarte la vida y abarcarte toooodo el corazón: mi estrellita, mi lunita, mi bebé. Agotada, pero enamorada y agradecida", escribió la exintegrante de RBD. Image zoom Credit: Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En la imagen que publicó en Instagram vemos a la orgullosa mamá relajada en un sofá con su bebita durmiendo encima de ella. Los seguidores de Dulce María la llenaron de comentarios. Su amiga, la actriz Angelique Boyer, escribió: "Ánimo Dul, es el trabajo más duro, pero el amor más grande. Hermosas". Su esposo Paco Álvarez comentó: "La amo tanto, mis bebés preciosas. Están hermosas". Al nacer su hija, Dulce María también compartió un emotivo mensaje en diciembre. "No hay palabras que logren expresar todo lo que siento... primero, gracias infinitas, gracias a Dios por dejarnos experimentar el milagro más grande de la vida, el regalo más grande de Dios, la expresión de nuestro amor inmenso… una experiencia transformadora. Tu vida se divide en un antes y un después, no sabes cuánto puedes aguantar, pero por amor te haces más fuerte", expresó sobre la maternidad. "Todo ha valido la pena por conocerte y tenerte ahora en mis brazos, pequeña guerrerita".

