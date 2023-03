Desde que nació su hija María Paula hace dos años, Dulce María tenía claro que no se separaría de ella. Todo, hasta que tocó a su puerta una propuesta que la hizo cambiar su vida 180 grados. "[Un día] mi mánager me cuenta de [la] oportunidad de hacer Pienso en ti (Televisa-Univision), una historia donde podía combinar mis dos pasiones que eran actuar y cantar", recuerda la mexicana de 37 años.

"Pensaba que no era el momento porque cuando eres mamá todo te cambia y es difícil volver a reconocerte y a ver qué va a pasar contigo como mujer porque te convertiste en mamá y otro ser humano depende de ti, entonces, dije: '¿Quién me va a cuidar a la bebé?, ¿cómo le voy a hacer?'. En fin, estaba dedicada completamente a la maternidad, pero fui a una prueba con David Zepeda".

Prueba que a Dulce María e cambió el chip. "Era imposible decir que no, porque pues [actuar es] parte de mis sueños", reconoce. "Llega este proyecto en un momento muy inesperado, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos y estoy muy agradecida con este gran proyecto que ojalá que a la gente le guste tanto como a nosotros; [ojalá] que vean a una mujer real".

Dulce María, en sí, es un vivo ejemplo de una mujer real que si bien cumple sus metas profesionales también es una madre que no está peleada con lucir sexy, tal y como lo hizo en esta sesión de fotos exclusiva para People en Español. "Todos los días llego [a casa para estar] con [mi hija]. Los domingos y los fines de semana que puedo estamos juntas, todo el tiempo hablamos [por teléfono]", cuenta la artista de su día a día. "Es muy demandante la novela. Trabajamos de lunes a sábado y, pues, la extraño mucho. Hay días en donde me dice: 'Máma, no te vayas'. Otros días en donde se queda muy contenta, otros en donde me ha acompañado [al set]".

Nada de esto sería posible sin el apoyo de su madre Blanca Saviñón y de su esposo, el compositor, documentalista y poeta Paco Álvarez. "Todos me han ayudado a que yo pueda hacer esta telenovela porque mi bebé está muy chiquitita", reconoce Dulce María, quien durante esta entrevista se hacía cargo de su hijita y también jugaba con ella. "Mi mamá gracias a Dios me ha ayudado a ser posible esto y también tengo unas [niñeras] que me ayudan y se turnan para apoyarme con mi trabajo".

Su esposo es una pieza clave en el rompecabeza que es hoy su vida. "Mi vida cambió mucho desde que lo conocí", dice esta de Álvarez. "En mi trabajo me apoya y me dice: 'Lo que tú quieras y lo que no quieras también'. El amor siempre da fuerza y el amor de él y mi bebita me llenan de fuerza".

Igual la empoderan sus compañeros de RBD, Anahí, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez, con quienes realizará múltiples conciertos en Norte América y Latinoamérica este año. "Ya se estaba platicando la gira desde hace tiempo. De repente a media [grabación de] la telenovela empezaron otra vez las propuestas para ver si coincidíamos en tiempos y nos juntamos un día", recuerda la cantante, quien no había visto a sus compañeros desde el 2019. "Ahora los veo desde otro lado y el cariño que les tengo es muy grande... estábamos muy chiquitos, aprendiendo y a veces pues también estábamos bastante solos. No teníamos las herramientas para contenernos unos a otros y los veo ahora con más emoción, con más cariño, con ganas de abrazarlos y con ganas de disfrutar esta gira lo más que se pueda. Hay una unión de una forma más madura".

De hecho, Dulce María ha logrado tener un vínculo más que sólido con sus compañeras Anahí y Maite. "Las tres somos mamás, Mai está a punto de serlo, y eso te crea un instinto diferente de cuidarnos entre nosotras, de apoyarnos más, de comprendernos más", asegura la también escritora que piensa llevar a su familia a la gira. "[Tenemos] una conexión diferente, que a pesar de que las tres seamos muy distintas a las tres nos conecta eso".

Esta nueva faceta de madre la ha convertido en una mujer renovada. "Ser madre te cambia muchas cosas y te da una fuerza y algo especial, ese instinto maternal y de protección de querer apoyar a las mujeres que son madres", dice. "Mi mamá siempre me ha aconsejado estar cerca de Dios y tener fe que todo lo que pasa es para bien".

Con ustedes, la nueva Dulce María.

"Ser madre te cambia muchas cosas y te da una fuerza y algo especial, ese instinto maternal y de protección de querer apoyar a las mujeres que son madres" — dulce maría

¿Qué destacarías de tu vida professional?

Este momento que estoy viviendo profesionalmente es una sorpresa realmente porque no era algo que me esperaba. Llevo toda mi vida trabajando, desde los cinco años, muy chiquita y siempre pensaba que cuando tuviera a mi bebé me iba a retirar un buen rato. Pero no ha sido así. Estuve los primeros dos años, [mi hija] iba a cumplir dos años cuando empecé a grabar la telenovela [Pienso en ti], pero todo ese tiempo hice cosas puntuales porque no quería alejarme de ella; [hacía] una campaña [a veces].

Entonces, [este] es un momento lleno de gratitud. Me están regresando muchas cosas que había sembrado y son regalos de Dios, son regalos de la gente que cree en mí. [Un día] mi mánager Ale Palomera, me cuenta de esta oportunidad de hacer Pienso... y me dijeron que era un historia original donde podía combinar mis dos pasiones que eran actuar y cantar.

" [Este] es un momento lleno de gratitud. Me están regresando muchas cosas que había sembrado y son regalos de Dios, son regalos de la gente que cree en mí" — dulce maría

Me llamaron que querían que fuera a Televisa-Univison y yo pensaba que no era el momento porque cuando eres mamá todo te cambia y es difícil volver a reconocerte y a ver qué va a pasar contigo como mujer porque te convertiste en mamá y otro ser humano depende de ti. Entonces dije: "¿Quién me va a cuidar a la bebé?, ¿cómo le voy a hacer?". En fin, estaba dedicada completamente a la maternidad, pero fui a una prueba con David Zepeda.

"Cuando eres mamá todo te cambia y es difícil volver a reconocerte y a ver qué va a pasar contigo como mujer porque te convertiste en mamá y otro ser humano depende de ti" — dulce maría

Hablando de David, ¿cómo es trabajar con él?

Justo en esa prueba él se sentía fatal, el pobre, estaba trabajando muchísimo, estaba trabajando en otra novela. Ya nos habíamos topado en otras cosas pero nunca habíamos trabajado juntos así al 100. La verdad es que desde ese día que grabamos fue supergeneroso, caballeroso, un buen compañero, nos reímos mucho, es superlindo con toda la gente.

Dulce María David Zepeda y Dulce María Pienso en ti | Credit: Cortesía de Dulce María y Paco Álvarez

Es un buen actor y tan bueno y generoso en el trabajo, en la actuación. Eso es algo que se agradece muchísimo, es muy comprensivo. La verdad es que desde que me dijeron todos estos factores —que era David, que era una historia original de Ximena Suárez y el productor Carlos Bardasano, que era para Televisa-Univision– era imposible decir que no porque es algo de mi carrera, de mi vida y, pues, parte de mis sueños aunque también estaba viviendo full mi maternidad.

"[David Zepeda] es un buen actor y tan bueno y generoso en el trabajo, en la actuación. Eso es algo que se agradece muchísimo, es muy comprensivo" — dulce maría

Llega este proyecto en un momento muy inesperado, pero creo que los tiempos de Dios son perfectos y ahorita estoy muy agradecida con este gran proyecto que ojalá que a la gente le guste tanto como a nosotros. Que vea a una mujer diferente como una mujer real y con personajes reales y ojalá les guste mucho.

Dulce Maria Dulce Maria | Credit: Foto: @oscarponcemx; Maquillaje: @chentechapitas; Peinado: @lilttle_lee; PR: @Quidrpm; Management: @palomeragroup; Agent: @alepalomera1

Y no solo esto, también estás en la gira de RBD.

Sí, también regreso a RBD, y ¡ay!, todo fue muy… ya se estaba platicando la gira desde hace tiempo. Se iba a hacer en el 2022, después se canceló. Tomé el proyecto de la telenovela que me pareció algo muy bonito en mi carrera.

De repente a media [grabación de] la telenovela empezaron otra vez las propuestas para ver si coincidíamos en tiempos y nos juntamos un día. Yo no había visto [a mis compañeros de RBD] desde el 2019, después [viene] la pandemia [y mi] embarazo.

Nos vimos y todo fluyó muy bonito, y fue que salió y se cerró lo de la gira. Estamos impresionados con la respuesta de la gente, estamos muy agradecidos con esta locura. Parece que el tiempo no ha pasado, parece que lo ha hecho más fuerte.

"Estamos impresionados con la respuesta de la gente, estamos muy agradecidos con esta locura. Parece que el tiempo no ha pasado, parece que lo ha hecho más fuerte" — dulce maría

El reecuentro fue…

Ahora que nos miramos a los ojos, nos abrazamos, nos reímos, recordamos. Ahora los veo desde otro lado y el cariño que les tengo es muy grande y que todo lo bueno que vivimos, las etapas que vivimos pues estábamos muy chiquitos, aprendiendo y a veces pues también estábamos bastante solos. No teníamos las herramientas para contenernos unos a otros y los veo ahora con más emoción, con más cariño, con ganas de abrazarlos y con ganas de disfrutar esta gira lo más que se pueda y apoyarnos muchísimo.

Hay una unión de una forma más madura. En mi caso estoy muy contenta de poder compartir también la maternidad con Any y con Mai, y con Christopher y Christian —y Poncho siempre será parte de Rebelde aunque ahora esté haciendo otros proyectos muy importantes.

"Hay una unión de una forma más madura. En mi caso estoy muy contenta de poder compartir también la maternidad con Any y con Mai, y con Christopher y Christian —y Poncho siempre será parte de Rebelde aunque ahora esté haciendo otros proyectos muy importantes" — dulce maría

RBD el reencuentro RBD el reencuentro 2022 | Credit: Cortesía de Dulce María y Paco Álvarez

¿De quién fue la idea?

La idea nos la han venido haciendo desde hace muchos años, desde que terminó el grupo en 2008, en diciembre. Nunca supimos que se iba a hacer realidad; ya están sold out todos los shows. Estamos con Live Nation, Guillermo Rosas y ellos son los que están produciendo todos los conciertos.

Las tres chicas de RBD ya son mamás. Sin duda eso crea un vínculo más fuerte entre ustedes. Nos gustaría que compartieras alguna anécdota vivida con tus compañeras.

Las tres somos mamás, Mai está a punto de serlo, y eso te crea un instinto diferente, de cuidarnos entre nosotras, de apoyarnos más, de estár al pendiente [de] nosotras y comprendernos más. [Tenemos] una conexión diferente que, a pesar de que las tres seamos muy distintas, a las tres nos conecta eso.

Ahora fue muy bonito que fuimos al cumpleaños del bebé de Any y yo fui con María Paula, fue el día que anunciamos las fechas y fue algo muy bonito anunciarlas juntas.

"Las tres somos mamás, Mai está a punto de serlo, y eso te crea un instinto diferente, de cuidarnos entre nosotras, de apoyarnos más, de estar al pendiente [de] nosotras y comprendernos más" — dulce maría

¿Cómo es que combinas todas tus actividades profesionales con María Paula?

Escogía muchas cosas en las que tuviera el tiempo de estar con mi bebé, pero ahorita con la novela pues todos los días llego [a casa para estar] con ella. Los domingos y los fines que puedo estamos juntas todo el tiempo, todo el tiempo hablamos.

Obviamente mi mamá me ayuda. Mi mamá, mi papá, mi esposo, todos me han ayudado a que yo pueda hacer esta telenovela porque mi bebé está muy chiquitita y es muy demandante la novela. Trabajamos de lunes a sábado y, pues, la extraño mucho. Hay días en donde la extraño mucho, hay días en donde me dice: "Máma, no te vayas", otros días en donde se queda muy contenta, otros días en donde me ha acompañado [al set].

"Mi mamá, mi papá, mi esposo, todos me han ayudado a que yo pueda hacer esta telenovela porque mi bebé está muy chiquitita y es muy demandante la novela" — dulce maría

Dulce María y María Paula Dulce María junto a su hija María Paula | Credit: Cortesía de Dulce María y Paco Álvarez

La verdad hemos vivido de todo, pero gracias a Dios superbien, porque la veo todo el tiempo porque me vengo a comer con ella cuando puedo. Y mi mamá gracias a Dios me ha ayudado a ser posible esto y también tengo unas [niñeras] que me ayudan y se turnan para apoyarme con mi trabajo. Pero cuando estoy con ella es bastante desvelada porque quiere estar todo el tiempo conmigo y yo con ella, a veces se desvela.

Ahora que María Paula ya tiene dos añitos, ¿cómo es la rutina que tienes con ella, qué es lo que más disfrutan hacer en familia?

En este momento es tremenda [risas]. Ahorita es difícil tener una rutina más establecida porque estoy trabajando muchísimo y mi esposo también. Es complicado el hacer todo al mismo tiempo, es adaptarte a la nueva vida, a la maternidad.

Estoy muy agradecida de tenerla y pues, bueno, vamos a plazas, a ludotecas, le compro helados, vamos al parque o estamos jugando en la casa, comemos juntos.

"En este momento [María Paula] es tremenda. Ahorita es difícil tener una rutina más establecida porque estoy trabajando muchísimo y mi esposo también. Es complicado el hacer todo al mismo tiempo, es adaptarte a la nueva vida, a la maternidad" — dulce maría

¿Qué es lo que ha cambiado en Dulce María al convertirse en mamá?

Cambió todo: cambian tus prioridades, tus hormonas, cambia todo por dentro para poder dar vida, emocionalmente cambian tus prioridades. A cada mujer le pega diferente ser mamá. A mí me llegó [la telenovela] en un momento inesperado, no estaba pensando en regresar [a la televisión]. Pero [la maternidad] también te vuelve más protectora, como más pensar en tu bebé, por tu hija. Ser madre te cambia muchas cosas y te da una fuerza y algo especial, ese instinto maternal y de protección de querer apoyar a las mujeres que son madres.

¿Cuál es el principal consejo que te ha dado tu mamá que has implementado en esta nueva faceta?

La verdad es que da muchos consejos. Mi mamá me ha aconsejado siempre estar cerca de Dios y tener fe y confiar en que todo lo que pasa es para bien. Ella también está haciendo un gran trabajo con la bebé, me apoya en todo y toda la vida me ha dado esos consejos de valores, de cuidar quién soy yo y lo que creo, y dar cosas bonitas a la gente.

"Mi mamá me ha aconsejado siempre estar cerca de Dios y tener fe y confiar en que todo lo que pasa es para bien" — dulce maría

Dulce María y su mamá Dulce María y su mamá Blanca Saviñón | Credit: Cortesía de Dulce María y Paco Álvarez

¿Tu esposo y María Paula estarán junto a ti en la gira de RBD?

Espero que la bebé [esté] conmigo en la gira. No podría estar lejos de ellos, de mi familia y espero se pueda lograr. Eso es lo que más quisiera.

El apoyo y el amor de tu esposo ha sido para ti…

Mi vida cambió mucho desde que lo conocí. En vez de estar enfocada en los conflictos de pareja que te quitan mucha energía, de que no te dejan pensar en tus sueños, ni en tu trabajo, te pones triste con una relación que no es la adecuada y con él me siento apoyada, tranquila, en paz para poder enfocarme en la maternidad. En mi trabajo me apoya y me dice: "Lo que tú quieras y lo que no quieras también". El amor siempre da fuerza y el amor de él y mi bebita me llenan de fuerza.

"Con [mi esposo] me siento apoyada, tranquila, en paz para poder enfocarme en la maternidad" — dulce maría

Dulce María, su hija María Paula y esposo Paco Alvarez Dulce María, su hija María Paula y esposo Paco Alvarez | Credit: Cortesía de Dulce María y Paco Álvarez

Si la Dulce de hoy se encontrara con la Dulce que tenía 18 años, ¿qué consejo le daría?

Le diría que no se preocupe tanto, le diría que todo va a estar bien. Realmente no cambiaría mucho porque lo que viví y las decisiones que tomé las tomé convencida con lo que sabía en ese momento. Siento que tenía todo lo que tenía que vivir para ser la mujer que soy hoy. Las cosas que sé, las decisiones que he tomado, todo lo que vives te hace quién eres. Aprendes, te haces más fuerte. Solo le diría que no se preocupe tanto y que disfrute más. Cada etapa de mi vida la he vivido intensamente.

"Las cosas que sé, las decisiones que he tomado, todo lo que vives te hace quién eres. Aprendes, te haces más fuerte" — dulce maría

Dulce María y su esposo Paco Álvarez Dulce María y su esposo Paco Álvarez | Credit: Cortesía de Dulce María y Paco Álvarez

¿Qué otros proyectos tienes para este 2023?