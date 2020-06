¡Dulce María está embarazada! ¡Qué emoción! Así confirmó la internacional cantante la buena nueva... Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Este 2020 está siendo un sinvivir, un año que es un auténtico hervidero de noticias... En este caso, ¡es una noticia fabulosa! La muy querida y admirada Dulce María, cantante del mítico grupo RBD, confirmó en sus redes con inmensa alegría que ella y su esposo, Paco Álvarez, esperan su primer hijo. “¡Pues ahí les va!! En medio de tanto caos e incertidumbre en el mundo, Paco y yo queremos compartirles una noticia que nos llena de amor, felicidad y gratitud. El milagro de la vida siempre encuentra la forma de manifestarse. ¡Sí! ¡Ahora sí estoy embarazada! ¡Vamos a ser papás!”, anunció emocionada la famosa cantante. “Estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestro bebé. A pesar de que las circunstancias son complicadas para todos por esta pandemia, confiamos en que los tiempos de Dios son perfectos”. También agradeció a la marca de la prueba de embarazo “por ser una parte tan importante para confirmar esta gran bendición que nos está cambiando la vida”, concluyó. Dulce María y Paco Álvarez se casaron en noviembre del año pasado en una maravillosa boda, una ceremonia tradicional en Morelos repleta de románticos detalles. Se enamoraron hace 4 años, aunque fue en 2017 cuando hicieron pública su relación. Se conocieron durante la grabación del video de la artista “No sé llorar”, y desde entonces no se volvieron a separar.

