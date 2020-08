Dulce María muestra por primera vez su pancita de embarazada: "¡Ya se mueve!" Muy emocionada, la cantante y actriz que se había mantenido muy discreta al respecto, ha compartido unas tiernas imágenes junto a un mensaje cargado de amor para su bebé en camino. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Dulce María hace honor a su nombre más que nunca. La actriz y cantante vive uno de sus momentos más tiernos gracias a su estado de buena esperanza que le hace ver y sentir más bella y feliz que nunca. Por primera vez, la exRBD quiso compartir con sus fieles seguidores el estado de su pancita y aprovechar estas imágenes para mandar un mensaje lleno de amor y sentimiento a su futuro hijo. La mamá primeriza se ve radiante con la llegada de su bebé, un sueño hecho realidad que le está dando grandes lecciones de vida. "Este/a güerito/a aún sin nacer me ha enseñado muchas cosas y que a pesar de todas las circunstancias, la vida sigue, no para de crecer y a mi me ha dado una lección tremenda de ser más fuerte y más valiente porque llevo un almita hermosa dentro de mí que me necesita de pie para vivir, que está prohibido rendirse, que aunque te caigas mil veces te tienes que volver a levantar", ha compartido optimista. La actriz, que se ha unido al elenco de la segunda temporada de la serie Falsa identidad (Telemundo), anunciaba la buena nueva el pasado mes de junio en una tierna imagen con el amor de su vida, Paco Álvarez. En medio de este caos mundial, la pareja vivía un momento de absoluta felicidad que les ha llenado de ilusión y esperanza a pesar de todo lo que acontece. "Les mandamos mucha luz y amor a todos los que nos leen, es verdad que son tiempos muy difíciles, pero no dejemos de agradecer las bendiciones que sí tenemos y de no sacar a Dios de nuestra vida", prosiguió su amoroso mensaje. Dulce ya se encuentra en el segundo ciclo de su embarazo en el que ya puede sentir y percibir mucho más a su bebé. "¡Ya se mueve!", expresó entusiasmada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una de las primeras personas en reaccionar fue su compañera y amiga del alma, Anahí, que como mamá de dos retoños entiende cada una de las palabras y sensaciones de su colega. "¡Eres taaaan hermosa! ¡Bebé ya empieza a sentir todo el amor que le espera en este mundo!", le escribió. ¡Muchísimas felicidades de nuevo querida Dulce María, disfruta de este mágico momento!

