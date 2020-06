Síntomas, antojos... Así está viviendo Dulce María su embarazo La exRBD, quien próximamente debutará como mamá, compartió a través de sus redes sociales cómo está viviendo la dulce espera. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El pasado 9 de junio Dulce María confirmaba a través de sus redes sociales que se encuentra en la dulce espera. "Vamos a ser papás y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestro bebé", compartía emocionada la exRBD. La actriz y cantante mexicana, que se encontraba grabando para Telemundo la segunda temporada de la telenovela Falsa identidad cuando la pandemia del coronavirus estalló y obligó a suspender su rodaje, está experimentando muchos de los síntomas propios de la dulce espera. "Al principio todo me daba asco, todo, hasta el sol… Todos los desinfectantes, jabón, pasta de dientes…", se sinceró Dulce recientemente en Twitter. "Ahorita estoy mejor de eso pero aún hay momentos y días donde me dan bastantes náuseas". La artista de 34 años, que aún no sabe si el bebé que viene en camino será niña o niño, también habló de los antojos que está teniendo durante el embarazo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Tengo varios, sobre todo me dan en las noches, pero la verdad es que trato de controlarme mucho. Tengo que cuidarme, no puedo dejarme ir", aseguró. "Con lo que sí caigo es con las papas de limón y chile y los chocolates", admitió. El chocolate curiosamente era algo que al principio de la dulce espera no se le antojaba. "Al principio no se me antojaba pero ahora ya bastante", aseveró. Lo que no ha podido tolerar bien durante los primeros meses de embarazo ha sido el café. "Extrañamente uno de los cambios es que no se me antoja para nada el café –que saben que lo amo– y cuando mucho me tomo unos traguitos y ya", aseguró. Respecto al cansancio y horas de sueño, la inolvidable Roberta Pardo de la exitosa telenovela Rebelde admitió que ahora tiene mucho más sueño que antes, pero no duerme más. "Tengo mucho sueño o cansancio pero con la pandemia no crean que estoy tan tranquila para dormirme”, reconoció.

