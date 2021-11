¡Dulce María celebró el primer cumpleaños de su hija con una fiesta por todo lo alto! La cantante organizó cada detalle de este festejo tan especial en su vida y la de su bebita, de quien además compartió fotos inéditas del día de su nacimiento. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que fue ayer cuando Dulce María daba a conocer la noticia de su embarazo y posterior nacimiento de su hija María Paula. De eso hace ya un año. Con motivo del primer cumpleaños de su chiquitina, la cantante quiso celebrarla como se merece con una fiesta cargada de detalles bonitos y momentos inolvidables. A través de sus redes, la también actriz compartió una tierna sesión de fotos con su pequeña vestida especialmente para la ocasión. Madre e hija posaron con todo el amor y el resultado fueron estas imágenes que derritieron a sus seguidores. Aunque, sin duda, fue la declaración de amor de su madre, Dulce María, lo que llegó directo al corazón de sus casi 9 millones de seguidores en Instagram. Unas palabras a las que acompañó con unas fotos inéditas del día en que nació su Lunita del alma, como la llama cariñosamente. "Mi Lunita, mi guerrera, mi estrella, mi regalote de Dios, mi sueño hecho realidad, hace un año te vi por primera vez, pude abrazarte, besarte, sentirte y mirarte, Tan indefensa y tan fuerte a la vez, tan valiente y, sobre todo, con el inmenso amor y agradecimiento y honor de que me hayas escogido como madre", escribió emocionada. Y prosiguió. "Desde ese día estaba dispuesta a dar la vida por ti y así será siempre, el embarazo, el postparto y en la maternidad en sí no todo es color de rosa, pero sin duda es lo mejor que me ha pasado en la vida, ver tu sonrisa cada mañana, ver tus ojitos, alimentarte, verte crecer y formar una familia hermosa con tu papá que tanto amas y tanto amo yo". Dulce María y su esposo Paco Álvarez vivieron un día inolvidable en el que no faltaron los juegos, la alegría y una tarta de princesa a la altura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN También dijeron presente la carantoñas de los papás enamorados perdidamente de su hija que, aunque todavía es pequeña para darse cuenta de qué pasó, se dejó querer bonito. Dulce María Dulce María y su hijita Luna | Credit: IG/Dulce María La exRBD, esa misma mujer que recorrió el mundo en giras tras el descomunal éxito obtenido con su grupo, es hoy una mujer plena y con las ideas más claras que nunca. Nada como el calor del hogar y una familia. ¡Felicidades en tu día María Paula!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Dulce María celebró el primer cumpleaños de su hija con una fiesta por todo lo alto!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.