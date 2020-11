Close

¡Dulce María celebra su primer aniversario de bodas con impactante foto embarazada! La famosa cantante dedicó un precioso mensaje a su esposo, con quien posó mostrando al aire su hermosa barriga de embarazada en avanzado estado de gestación. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir ¡Qué hermosa! Dulce María lució su panza de embarazada en una tierna foto junto a su esposo, Paco Álvarez, con motivo de su primer aniversario de boda. La cantante y actriz tuvo un enlace de ensueño, hace ahora un año, en el estado mexicano de Morelos con el afamado director y productor de cine y televisión. La próxima llegada de su hijita ha colmado de felicidad a esta linda pareja y así quiso conmemorar en sus redes aquel día tan especial para ellos: “Qué mejor manera de festejar nuestro primer aniversario que con esta gran bendición que es nuestra bebé , el fruto vivo de nuestro amor inmenso y empezar a formar nuestra familia ❤”, escribió la famosa mamá primeriza. “Recuerdo todas las emociones de hace un año, donde dijimos sí para siempre ante Dios. Te amo y agradezco cada segundo junto a ti . Te amo eternamente, que sea el primer año y podamos festejar toda la vida”, concluyó la intérprete de Falsa Identidad. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Su esposo también compartió otra linda imagen similar a la de su mujer con esta hermosa dedicatoria: “Hoy 9 de noviembre es nuestro aniversario. No hay segundo de mi vida, desde que quisimos estar juntos, que no piense en ti, en tu sonrisa, en tus ojos, en tu voz, pero sobre todo en el gran amor que has decidido regalarme y el enorme amor que siento por ti”, escribió el marido de Dulce María. “Has sido valiente, fuerte, sincera, honesta, amorosa, cariñosa. Has estado en mis enfermedades, en mis tristezas y has sido mi cómplice en todos los momentos felices. Aún recuerdo ese día que ante Dios nos unimos como esposos. Un día que jamás olvidaré, un día donde todas mis tristezas se olvidaron y pude por fin sentirme en paz”, confesó. “Y ahora, un año después, la vida nos sorprende con una bebé hermosa que está por nacer y la bendición de una familia. Feliz primer aniversario mi amor. Feliz 9 de noviembre. Te amo eternamente”, concluyó.

