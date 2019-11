Mira las fotos del cumpleaños de Dream Kardashian By ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next La hija de Robert Kardashian, Dream, pasó el fin de semana celebrando su cumpleaños número tres rodeada de mucho amor y muchos regalos. Echa un vistazo a cómo fue la celebración. Empezar galería ¡Feliz cumpleaños Dream! Image zoom IG/Blac Chyna La hija de Blac Chyna y Robert Kardashian cumplió tres años el pasado fin de semana. 1 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement El regalo de su tía Image zoom IG/Kylie Jenner Kylie Jenner le regaló a su sobrina su primer viaje en helicóptero. 2 de 11 Applications Ver Todo Dulce vuelo Image zoom IG/Robert Kardashian No sería una celebración de cumpleaños sin una rebanada pastel. O un cupcake, en este caso. 3 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Dos gotas de agua Image zoom IG/Robert Kardashian En esta imagen, Dream luce igualita a su padre. 4 de 11 Applications Ver Todo Lista para el paseo Image zoom IG/Robert Kardashian Dream lució muy emocionada durante su primer viaje en helicóptero. 5 de 11 Applications Ver Todo ¿Ya llegamos? Image zoom IG/Robert Kardashian La niña, custodiada por su peluche, no podía dejar de mirar por la ventana. 6 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Sus globos Image zoom IG/Kris Jenner Dream también se vio rodeada de globos de la película Trolls. 7 de 11 Applications Ver Todo Su favorita Image zoom IG/Robert Kardashian Entre los globos y la peluca para completar su disfraz, la película Trolls parece ser una de sus favoritas. 8 de 11 Applications Ver Todo Papi y mami Image zoom Tommy Garcia/E! Entertainment/NBCU Photo Bank via Getty Images La hoy ex pareja comenzó a salir en el 2016 y cuatro meses después anunciaron que esperaban un bebé. La pareja vivió sus altibajos en las redes sociales y los padres de Dream finalmente se separaron en el verano del 2017. 9 de 11 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement El vínculo Image zoom Instagram/Blac Chyna Aunque ya no están juntos, la pareja comparte responsabilidades que tienen que ver con su hija, quien los conectará para siempre. 10 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

