Doria Ragland, mamá de Meghan Markle, a la espera de su hija, Harry y Archie Mientras espera a la familia, la mamá de Meghan muestra su lado más solidario repartiendo mantas entre los afectados por los fuegos en California. By Nuria Domenech ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Falta muy poco, si todos los planes previstos siguen en marcha, para que Meghan Markle vuelva a casa por Thanksgiving acompañada de su esposo, el príncipe Harry y Archie, el pequeño a quien todos estamos deseando volver a ver. Image zoom Toby Melville/Pool/Samir Hussein/WireImage ¡Quien seguro estará deseosa de que llegue ese momento es la abuela, Doria Ragland! La mamá de la duquesa de Sussex estará contando los minutos que le faltan para reunirse de nuevo con su hija y su nieto al calor del hogar en la fiesta más entrañable de los Estados Unidos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETIN Image zoom Mega/The Grosby Group Estos días, la suegra del príncipe Harry ha mostrado su cara más solidaria. Después de los nuevos incendios que asolaron Los Ángeles, la mamá de Meghan Markle salió a las calles para ayudar a los afectados puerta a puerta en lo que pudieran necesitar y repartiendo mantas entre ellos. De alguien tuvo que aprender esa faceta solidaria la ex-actriz Meghan Markle, quien goza de una gran conciencia social y logró grandes cosas ya desde niña, como la ocasión en que llegó a cambiar un anuncio de televisión por medio de una carta cuando apenas tenía once años. Image zoom ¡Honra merece quien a su mamá se parece! Después de los altibajos en palacio y las relaciones más o menos tensas con la familia real y los medios británicos, hay rumores de que es posible que la joven pareja de royals se quede en California sus seis semanas de merecidas vacaciones para pasar Navidad, además de Thanksgiving, en América. Advertisement

Close Share options

Close View image Doria Ragland, mamá de Meghan Markle, a la espera de su hija, Harry y Archie

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.