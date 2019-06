¿Acabas de tener un hijo y quieres recuperar tu figura? Ximena Duque te dice qué hacer

Podremos ver a Ximena Duque regia modelando su nueva línea de gafas de sol y hasta posando en traje de baño mientras deja sus curvas al descubierto, sin embargo, el llegar a eso después de dar a luz a su segunda hija Luna Adkins, no fue tarea sencilla. “Luna me cambió el cuerpo, me cambió muchísimo pero está bien y va a pasar”, confiesa Duque. “A la mujer con cada bebé le cambia el cuerpo, el estómago no me quedó tan plano como antes”.

Entonces, ¿cuál fue tu receta querida Ximena? “El que madruga Dios lo ayuda, todos los días me levanto a las 5:30 de la mañana es el tiempo para mí, me dedico a leer, voy al gimnasio, le doy el desayuno a mi hijo, atiendo a mi esposo y a las 10 de la mañana ya hice una cantidad de cosas, incluyendo mi trabajo”, narra la colombiana. “Hago deporte, hago ejercicio desde que tengo 14 años. No tengo dieta súper estricta, mi estilo de vida es sencillo, desayuno bien, almuerzo bien y mi cena es suavecita, me como mi proteína con vegetales, pero no como carbohidratos en la noche”.

RELACIONADOS: Ximena Duque no tiene relación con su hijastra

RELACIONADOS: Operan de emergencia la hijo mayor de Ximena Duque

Bueno, bueno, si alguno por aquí es adicto al dulce y le gustan mucho las cosas azucaradas, Duque les tiene una solución. “No soy adicta al dulce, no me gusta el chocolate”, revela la también actriz, “En vez de usar azúcar normal recomiendo que tomen agave”.