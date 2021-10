Diego Luna invita a su mesa con el show Pan y Circo El actor y productor mexicano nos habla sobre el regreso de su show de Amazon, que entró en receso por la pandemia de covid-19. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A principios de octubre hizo su regreso triunfal a Amazon Prime el show Pan y Circo que conduce y produce el actor mexicano Diego Luna. Ahí, el ex Camila Sodi —y padre de sus dos hijos, Fiona y Jerónimo Luna—, contó cómo ha sido la experiencia de grabar los nuevos episodios del programa en el que se discuten temas de actualidad —como la salud— mientras que los invitados disfrutan de deliciosos platillos y bebidas servidos por chefs o por el mismo actor estrella de cintas como A Rainy Day in New York de Woody Allen o Rogue One: A Star Wars Story, de Disney. Diego Luna Pan y Circo Credit: Amazon Video ¡Mira la entrevista completa con Eugenio Derbez en People VIP arriba! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¡Sintoniza cada semana People VIP de People en Español! Entérate de lo último en el mundo del entretenimiento, así como lo más hot en la moda, telenovelas y belleza en el show que se transmite lunes, miércoles y viernes a las 6:00 p.m., hora del este/ 3:00 p.m. hora del oeste, por Facebook Live. Todos los capítulos disponibles en nuestra página de Facebook.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Diego Luna invita a su mesa con el show Pan y Circo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.