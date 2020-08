Dentro de la espectacular habitación de la bebé de Katy Perry y Orlando Bloom Pintada en un tono rosa y decorada con la ropita de la bebé, la cantante mostró por primera vez cómo es la habitación de su pequeña. ¡Tienes que verla! Por Leonela Taveras Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La cantante Katy Perry y su prometido, el actor Orlando Bloom, están a punto de darle la bienvenida a su primer bebé y ya tienen lista la preciosa habitación de su futura hija. Portando un vestido blanco con lunares de colores, la artista hizo una videoconferencia donde le mostró a sus fanáticos el cuarto de su primogénita y también algunos de los atuendos con los que planea vestir a su pequeña. Image zoom Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic La intérprete de “Roar” hizo un recorrido por el espacio y enseñó las paredes rosadas de la habitación iluminadas por varias lámparas en forma de pentágonos. La cantante también colgó alguna ropa y zapatitos de la bebé para adornar las paredes. Image zoom Katy Perry / Zoom También dejó ver la cuna ovalada y el cambiador de pañales de la nena, a la vez que mostró algunas de sus prendas de vestir, entre ellas un enterizo con la cara de Bloom. Image zoom Katy Perry / Zoom Image zoom Katy Perry / Zoom "Hola a todos, les voy a mostrar la habitación de mi bebé", dijo la futura mamá que realizó el tour cargando su computadora portátil en manos. En otra parte del video bromeó con sus seguidores: “Aquí estoy donde estaré por los próximos… por siempre. Moviéndome para adelante y para atrás”, dijo sentada en el sillón donde mecerá a su bebé en el cuarto. Image zoom Katy Perry / Zoom La temática del nuevo trabajo musical de Perry está centrada en los payasos y por eso la artista eligió usar un atuendo relacionado con el tema para aparecer tanto en este video como en recientes entrevistas y sus redes sociales. Aunque este es el primer hijo de Perry, su prometido ya es padre de Flynn, de 9 años, de su relación con la modelo australiana Miranda Kerr. La pareja comenzó a salir en el 2016 y se comprometió el día de San Valentín del año pasado. A través de sus redes han compartido parte de esta nueva etapa como pareja, dándole gusto a sus fanáticos.

