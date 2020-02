Arropada por sus dos hermanos, Dayanara Torres se somete a su último tratamiento contra el cáncer Arropada por sus dos hermanos Jose y Ricky, la ex Miss Universo Dayanara Torres se somete a su último tratamiento contra el cáncer. By Mayra Mangal ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Los hermanos de Dayanara Torres saben lo mucho que la ex Miss Universo “ha llorado” desde que le diagnosticaron cáncer en la piel. Por eso, ahora que la también juez de Mira Quién Baila All Stars (Univision) está entrando en la recta final de sus tratamientos, sus queridos José y Ricky volaron hasta Puerto Rico para estar a su lado. Así sucedió y así quedó captado en un estremecedor video donde se muestra la enorme sorpresa que se llevó la modelo boricua ante su inesperada llegada. “About Last Night. Mi hermano Ricky voló desde #PuertoRico hasta #LosAngeles y luego mi hermano mayor Jowie viajo desde Arizona de sorpresa para estar conmigo hoy… que es un día muy importante para mi”. Fue el 4 de febrero del 2019 que la exesposa del cantante Marc Anthony y madre de sus hijos Cristian y Ryan anunciara por redes las terribles nuevas. Un año después, justo el 4 de febrero pasado que Torres anunció que el de este martes 25 sería su último tratamiento contra el temible mal. “Después de dos operaciones en mi pierna derecha para remover el lunar, cáncer y parte de donde se había corrido (77 puntos) me removieron 2 lymph nodes donde había llegado. Por eso soy Stage 3 Cancer patient”, indicó en un post de redes. “Recibo radiación y tratamiento infusión cada 21 días por un año. Solo me queda uno por recibir y ya en Marzo un último body check up (MRI, pet & cat scans) orando [para] que sean negativos para poder pasar esta amarga página en mi vida…!”. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El anuncio hecho por Dayanara Torres hace poco más de un año para revelar que padecía de cáncer: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace un año su hermano Jowie concedió una entrevista a un programa radial para hablar el drama que vivía su hermana. “Dayanara ha llorado mucho, todos han llorado”, explicó a El Circo {Mega). “La palabra cáncer le dio mucho miedo…pero ahora está más fortalecida, tranquila, positiva”.El diagnóstico no pudo llegar en peor momento para la exreina de belleza quien ha encontrado en su madre, doña Lucy, el mayor refugio, pues su padre había fallecido un año antes. Sus dos hermanos y su hermana Jeanette, así como sus espigados y apuestos hijos, quienes han completado la red de apoyo que la ha mantenido con el espíritu en alto. ¡Esperamos su recuperación sea total! Advertisement

Arropada por sus dos hermanos, Dayanara Torres se somete a su último tratamiento contra el cáncer

