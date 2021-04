¡Así fue el emotivo reencuentro de Dayanara Torres con sus hijos en Nueva York! En un lujoso ático y acompañada de Cristian y Ryan, la bella jueza de Mira Quién Baila disfrutó de una fastuosa velada. Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Después de terminar en Miami la grabación de su última temporada en Mira quién baila, Dayanara Torres se tomó un muy merecido descanso para visitar a sus hijos en Nueva York antes de regresar a su hogar en California. La bella boricua volvió a la pantalla chica junto a sus compañeros, los jueces del programa Patricia Manterola y Casper Smart, y deslumbró de nuevo, tras vencer su cáncer, bailando una espectacular coreografía sorpresa para el último show de Univisión. Durante su visita a la gran manzana para ver la gran final al lado de Cristian y Ryan, Dayanara Torres disfrutó de una íntima fiesta en el espectacular ático de su amiga y confidente Zulema Arroyo Farley y su esposo Nick, quienes cocinaron para ellos un delicioso menú de marisco, carne y vegetales. Para recordar el emotivo reencuentro con sus hijos, la Miss Universo compartió este bello video en sus redes para dejar constancia de la noche vivida en familia: "I ♥ New York!", escribió. "¡No puedo imaginar una mejor forma de celebrar la final de MQB!" SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "¡Música, comida deliciosa, vinos excelentes, arte y aire libre!", dijo haciendo referencia a la deliciosa comida. También agradeció a sus anfitriones el cariño demostrado: "¡Gracias ZULEMA por tu cariño y amor por mis nenes! Te aman. Y tu comida… ¡Wow! ¡Todavía recordando todo lo aprendido!", confesó Yari, quien también presume de buena cocinera en sus redes, donde comparte deliciosas recetas. Tampoco olvidó agradecer al esposo de la famosa medium latina: "¡Gracias NICK por dedicarle tiempo a los nenes, ilustrarles acerca de los buenos vinos y tus conversaciones de la vida!" Y pese a que reconoció que fue un día inolvidable, como buena mamá no olvido reprender a sus hijos, aunque con una de cal y otra de arena: "Los nenes no fregaron platos… Pero deleitaron con talento", finalizó añadiendo emojis musicales, ya que ambos participaron al piano y la guitarra de la fiesta. ¡Felicidades!

