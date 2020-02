Dayanara Torres comparte imágenes inéditas del día en que nació su hijo Cristian Fue, sin duda, uno de los días más importantes de su vida, si no el que más. Así lo ha recordado la bella jurado de ¡MQB! en un video enternecedor. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Son muchos los puntos fuertes y adjetivos positivos que se merece Dayanara Torres, pero hay algo por lo que sobresale especialmente, y es en su papel de madre. El amor hacia sus hijos Ryan y Cristian está por encima de todo y, una vez más, nos lo ha demostrado con un hermosísimo gesto que nos ha emocionado a todos. Con motivo del cumpleaños de su primogénito, fruto de su matrimonio con Marc Anthony, la jurado de ¡Mira Quién Baila! nos ha regalado unas imágenes inéditas de su etapa embarazada de él, su nacimiento y su crecimiento. “Feliz Cumpleaños Cristian. Siempre te digo: Llegaste a mi vida para enseñarme tanto… Por ti soy más fuerte y lo seguiré siendo, mi promesa hacia ti, nació antes de conocerte… Tú has sido una Bendición en mi Vida… un Regalo de Dios… Eres perfecto para mi”, ha sido su bello mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parece que fue ayer que llegaba al mundo ante la expectación de todos, de eso hace ya 19 años. Un momento que cambió la vida de Dayanara por completo cumpliendo su sueño de ser mamá. Esta ha sido su misión desde que el joven y su hermano nacieran. Ha vivido por y para ellos y el resultado han sido dos caballeros educados y de principios. Image zoom Image zoom Image zoom Cristian no ha podido compartir este día con los suyos pues está en la universidad, pero su mami ha querido rendirle este precioso homenaje con imágenes que nos han llegado al corazón. ¡Felicidades y disfruta de este nuevo año! Advertisement

