Dayanara Torres celebra el amor más verdadero. "Gracias por aguantar mi mano cuando más lo necestito". La exMiss Universo celebra una nueva vuelta al sol de uno de los grandes amores de su vida, su hijo pequeño Ryan. "Gracias por llegar a mi vida y enseñarme tanto". Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Modelo, actriz, conductora, escritora, a Dayanara Torres no se le resiste nada y todo lo que hace, lo hace tan bien porque lo desempeña desde el amor y la ilusión. Pero hay un trabajo que ocupa el top de su lista y ese es, sin duda, el de madre de Ryan y Cristian, los dos grandes galanes de su vida. Con motivo del cumpleaños del benjamín de la casa, este fin de semana la ganadora de ¡MQB! compartió un conmovedor video que viaja por la vida de ese ya no tan niño de mirada inocente y sonrisa angelical. "Eres mi león, ¡no le temes a nada! ¡Te atreves a todo sin miedos ni dudas! ¡Me llenas de fuerzas cada día! Gracias por tanto amor, por tus tiernos abrazos y aguantar mi mano cuando mas lo necesito", ha escrito la orgullosa mamá junto a este precioso reportaje. El pequeño Ryan Anthony ya no lo es tanto y es que, aunque parezca mentira, ¡ya cumple 17 años! "Te amo con toda mi alma", le ha escrito Dayanara desde el corazón. La autora del libro Casada conmigo: Cómo triunfé después del divorcio ha hecho un trabajo de matrícula de honor con sus hijos a los que ha criado sola con unos resultados que saltan a la vista. Además de dos buenos mozos, son dos hombrecitos de valores y principios que les fueron inculcados por su progenitora, a la que han acompañado de la mano durante su batalla (¡ganada!) contra el cáncer. Mientras Cristian se mudaba a Nueva York para comenzar sus estudios universitarios, al pequeño se le va acercando la hora. De momento está en casa y disfruta sin miedo de todo lo que se le ponga por delante. Es un enamorado de la música y en más de una ocasión nos ha deleitado con sus interpretaciones al piano, pero además es una amante absoluto de los animales, los deportes y la naturaleza. Desde People en Español nos unimos a la hermosa felicitación de esta madre coraje. Que este nuevo año que estrenas llegue cargado de salud, amor y todas las bendiciones del mundo. ¡Feliz cumpleaños, Ryan!

