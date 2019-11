Dayanara Torres comparte el emotivo reencuentro con su hijo Cristian para Acción de Gracias La bella jurado de ¡MQB! ha compartido un emotivo video de la preciosa sorpresa que su hijo mayor dio Ryan, el pequeño de la familia, y a su abuelita Luz Delgado. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Es el Día de Acción de Gracias y como tal las familias que por circunstancias están separadas vuelven a reunirse para esta velada tan especial. Un momento muy emotivo que ha vivido nuestra querida Dayanara Torres, cuyo hijo Cristian ha llegado de Nueva York para reencontrarse con los suyos. La bella jurado de ¡MQB! que repite en la próxima edición como tal ha publicado un precioso video del abrazo de los dos hermanos. La cara de Ryan, el pequeño de la casa, es de no creer lo que estaba viendo. Ambos se fundieron en un cariñoso abrazo que nos ha enternecido a todos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero ese no es el único encuentro con el que nos ha deleitado la puertorriqueña. Cristian también ha dado una sorpresa maravillosa a su abuela Luz que ni se imaginaba lo que le esperaba en la piscina. Las imágenes nos han llegado al corazón por el alto nivel de amor y sentimiento. "Y cómo no agradecer por la vida, mis hijos, mi familia, el amor. Hoy duermo feliz con casa llena", ha escrito Dayanara a quien deseamos un día maravilloso lleno de risas y felicidad. Advertisement

