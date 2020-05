La actriz de telenovelas Dayana Garroz luce su embarazo La estrella venezolana se ve radiante y asegura que no puede estar más feliz en la dulce espera de su primer bebé con su novio Diego Otero. By Leonela Taveras Advertisement ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print A pesar de la cuarentena que vive por el coronavirus, la actriz Dayana Garroz está pasando una de las mejores etapas de su vida y así lo muestra en sus redes sociales donde presume su feliz embarazo. Garroz, quien le ha dado vida a personajes emblemáticos como La Coronela en la serie El señor de los cielos, ya está en su semana número 18 de gestación. Espera su primer bebé con su novio, el modelo y actor español Diego Otero. La pareja recientemente celebró una íntima fiesta en su casa donde se reveló el sexo de su “bebé croqueta”, como cariñosamente llaman a la criatura, y compartió que esperan una niña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “En medio de la adversidad aún tenemos motivos para celebrar. La Reina Pepiada y el Jamón Serrano están felices de anunciarles que baby croqueta viene”, escribió el galán en su cuenta de Instagram cuando dio la buena nueva a sus seguidores el pasado mes. La artista venezolana no ha parado de sonreír desde enterarse que está en la dulce espera y reconoce que está tan felíz que no cabe en su propio cuerpo. “Con ese no sé qué, qué sé yo que nos da el embarazo... Feliz con baby croqueta en el horno”, comentó ella en su cuenta de Instagram. Garroz, de 42 años, conoció a Otero en una boda de un amigo en común. Han asegurado en pasadas ocasiones que su química fue instantánea, y ambos formalizaron su relación a mediados del pasado año.

Close Share options

Close View image La actriz de telenovelas Dayana Garroz luce su embarazo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.