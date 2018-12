David Chocarro confesó si quiere tener más hijos con Carolina Laursen

David Chocarro aseguró que por un lado le gustaría agrandar la familia y escribir a la cigüeña, sin embargo, por otro lado se queda intranquilo.

“Mis hijas ya tienen 6 y 8 años, entonces a esta altura ya empezamos a tener cierta independencia, mi mujer sobre todo. Las mujeres cuando uno transita la época de los embarazos, el hombre acompaña en todo lo que puede, pero quienes ponen un freno en todo el resto para ocuparse el cien por ciento en eso, son más las mujeres”, dijo a MezcalTV.

“A mí me pasa que soy el que pone más el freno porque me da cosa, no sé, creo que mi mujer volvió a meterse en lo suyo, a escribir, a dirigir, a dar clases, actuar, entonces me da como pesar, pero bueno, ahí lo estamos conversando”, agregó.

El actor considera a “Santito” como el mejor personaje de su carrera, pues es al que le ha puesto más esfuerzo, y espera que la serie de El Recluso tenga una segunda temporada.

“[La serie] está guardado en un lugarcito del corazón muy especial y me encantaría incluso que haya una segunda parte, volver a reencontrarme con “Santito”. Fueron 8 ó casi 9 meses de trabajo previo, no solamente en lo físico, porque por ahí la gente dice ‘bueno, bajó 20 kilos y le pusieron prótesis’; fue mucho trabajo, coach, mucha tarea de campo, investigación, entonces para mí fue lo más rico que hice en toda mi carrera”.

Además, el argentino platicó que terminar las grabaciones de Señora Acero lo ha puesto un poco sentimental.

“Obviamente uno se pone sensible a medida que vas cerrando ciclos. La gente no llega a entender lo que uno pasa cuando estás en estas etapas de grabación donde uno convive 12 o 14 horas con tus compañeros, empiezas a tener una intimidad muy grande y obviamente cuando llega el momento de desprenderse es bastante fuerte, y lo más loco de todo es que no los vuelvas a ver en quién sabe cuántos años porque esto es la característica principal”, finalizó.