¿Niño o niña para Bisbal y Vanessa Zanetti? ¡Sorpresa! El cantante español y la modelo venezolana, revelaron hoy el sexo del bebé que viene en camino, segundo para ella y tercero para el intérprete. ¡Tenemos los detalles! Por Nuria Domenech Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El cantante español David Bisbal y la modelo venezolana Rosanna Zanetti esperan juntos su segundo bebé, tercero para Bisbal, quien ya tuvo una hija anteriormente con su ex, Elena Tablada. Con esta bonita foto, así anunció la bellísima mamá la buena nueva el pasado día de las madres, día 10 de mayo. “¡La familia sigue creciendo y no podemos ser más felices!” Bebé en camino,” y añadió el hashtag de #4meses “El segundo domingo de Mayo se celebra “El día de las madres” en mi Venezuela y en varios países de Latinoamérica. Aprovecho para felicitarlas y enviarles todo mi cariño. ¡Feliz día, mamis!” exclamó para terminar. Y con esta simpática foto junto al papá de la criatura, la pareja, vestida en tonos azules, decidió desvelar hoy el sexo del nuevo bebé que viene en camino. “Papá, mamá y.... ¡Nuestra niña en camino!”, confesó al fin la sorpresa. Así que la nena será la tercera hija para el cantante después de Ella, de diez años y Mateo, de uno. Image zoom INSTAGRAM ROSANNA ZANETTI SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Un día antes, la feliz mamá compartía este retrato de su amor para presumir del cuerpazo del cantante, quien vestía un traje de baño amarillo. Seguro que muchas de sus fans exclamaron el coro de su famosa canción en silencio... ¡Ave María! “¡Feliz cumpleaños amor! Te mereces todo lo mejor hoy y siempre, somos muy afortunados de tenerte en nuestras vidas. P.D. Me atrevo a decir que los 41 te han sentado de maravilla”, dijo refiriéndose a su último cumpleaños. Y añadió para asegurarle que sabía bien lo que hacía: “Sé que te da vergüenza pero esta foto se la debía a tus seguidoras”, concluyó nada celosa y bien orgullosa del papá de sus bebés.

