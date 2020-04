Danna García se emociona al recordar a su hijo del que se mantiene separada por el coronavirus La actriz colombiana le ha mandado un conmovedor mensaje a su pequeño Dante y le ha recordado con unas tiernas imágenes de cuando estaban juntos. By Teresa Aranguez ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print En julio cumplirá tres añitos y prodrá celebrarlo por todo lo alto con su mami, Danna García. La actriz se contagió del coronavirus y tuvo que ser inmediatamente separada de su retoño y su esposo para evitar el contagio. Ha sido uno de los momentos más dolorosos y tristes de su vida y a día de hoy, a pesar de sentirse mucho mejor, sigue soñando con ese reencuentro con Dante. Mientras llega, Danna ha compartirdo unas entrañables palabras e imágenes de su príncipe que han emocionado a sus seguidores. “Te esperaré porque el amor es más fuerte”, ha escrito citando el tema de la canción de Sebastián Yatra, “Un año”. “Te echo de menos”. La actriz ha aprovechado este momento para preguntar a sus fans cuál es la persona por la que esperarían una vida. Ella lo tiene claro y lo ha contestado con estas preciosas fotografías de momentos entrañables vividos con su bebé. Danna sueña con ese reencuentro y también con el de su madre. En sus historias de Instagram ha subido fotografías de su familia a quienes espera abrazar más pronto que tarde. Por ahora sigue recuperándose aislada de todo y todos para volver con más fuerza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz enfermó en España y cuando regresó a México ya estaba contagiada. Afortunadamente cada día es una victoria y su cuerpo ha ido respondiendo cada día mejor a pesar de los duros síntomas y el malestar que ha vivido y nos ha transmitido. El abrazo a los suyos está a la vuelta de la esquina, esperamos ser testigos de ello a través de sus redes, desde donde nos ha ido informando de su evolución. ¡Los mejores deseos! Advertisement

Close Share options

Close View image Danna García se emociona al recordar a su hijo del que se mantiene separada por el coronavirus

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.