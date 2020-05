Este es el mensaje que el hijo de Danna García ha mandado a su mamá desde la distancia La actriz colombiana ha compartido las palabras que le ha expresado el pequeño en su última conversación y ha mostrado 'preocupación'. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Lleva más de dos meses de encierro sin ver a su familia pero Danna García no pierde la fuerza y el ánimo a pesar de los momentos de bajón. Ha demostrado ser, como todas las víctimas del coronavirus, una luchadora nata. Desde su encierro nos ha ido compartiendo momentos y pensamientos de su día a día y el más reciente nos ha emocionado. Tiene que ver con su pequeño Dante. Madre e hijo hablan a diario a través de videoconferencia, es difícil pero al menos pueden verse y oírse en estos duros momentos. La actriz se quedó un poquito preocupada tras la última conversación con su chiquitín y así lo dejó saber a sus seguidores. "Hoy mi bebé me dijo que habla con una niña y quedé muda. Cómo cambia la vida, ¡no quiero ser suegra! Jaa", escribió divertida en su cuenta de Twitter. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A pesar de todo lo que le ha tocado vivir, la enfermedad, la separación de su familia y el volver a dar positivo en este virus, nuestra querida Danna no ha perdido la fe, el humor y la sonrisa. Lo ha hecho por momentos pero rápidamente se viene arriba porque tiene mucho por lo que luchar. Image zoom Instagram Danna García A través de diferentes directos, entrevistas y publicaciones en sus redes sociales nos ha hecho cómplices de su montaña rusa de sentimientos con la que todos nos identificamos. Más pronto que tarde volverá a reunirse con los suyos y estaremos deseando compartir esa gran noticia. ¡Ánimo Danna!

Close Share options

Close View image Este es el mensaje que el hijo de Danna García ha mandado a su mamá desde la distancia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.