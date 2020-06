Danna García comparte tiernas imágenes de los primeros días vividos junto a su hijo Dante La actriz colombiana ha mostrado momentos cómplices vividos con su bebé tras su emotivo reencuentro después de más de dos meses separados. Por Teresa Aranguez Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La distancia de los seres queridos es dolorosa y más cuando es forzada por una difícil situación como ha sido el caso de Danna García y su hijo Dante. Madre e hijo tuvieron que estar separados por más de dos meses al padecer coronavirus y tener que aislarse de los suyos hasta que diese negativo. Después de dos pruebas positivas a la COVID-19 finalmente la superó y cumplió el sueño de abrazar a su bebé de nuevo. Eso es lo único bello de las separaciones, ¡los reencuentros son muy especiales! La protagonista de Pasión de Gavilanes nos ha tenido un poquito abandonados en redes, como es normal, para aprovechar cada milésima de segundo con su gran amor. Pero finalmente nos ha mostrado cómo están siendo estos días con su ángel y lo felices que están ambos de volver a acompañarse sin límite. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Gracias por los mil y un detalles. Eres lo mejor que me pasó en la vida". Con la letra de la canción "Gracias" de Álex Sirvent, la actriz mostró cómo su bebé le ofrecía un trocito de su plátano. La imagen, compartida generosamente por Danna en Instagram, ha derretido las redes por el alto nivel de ternura y amor que desprende. Por ahora esa es la misión más urgente de la querida actriz colombiana, estar y aprovechar cada minuto al máximo con Dante después de tantas horas y días extrañándolo. Los finales felices existen no solo en las novelas, y aquí tenemos la prueba de ello.

