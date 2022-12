¡La familia crece! Daniella Navarro por fin se decide: "Lo pensé muchísimo" La venezolana y su hija rompieron a llorar de la emoción. ¡Mira las imágenes! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Siguen las buenas noticias en el hogar de Daniella Navarro. A pocos días de cerrar un año que ha sido maravilloso para la venezolana, la artista ha compartido una buena nueva muy emocionante. Pero, sobre todo, a su hija Uguiella. A través de sus redes, la actriz y pareja de Nacho Casano, ha dado a conocer que... ¡la familia crece! Un hecho que llena de emoción y alegría a todos los implicados. Daniella daba todos los detalles en un amoroso post de Instagram. Daniella Navarro Daniella Navarro y Nacho Casano | Credit: Instagram Nacho Casano Una decisión que ha tardado mucho tiempo en tomar y que hoy celebra. "Lo pensé muchísimo", reconoció por la responsabilidad que implica dar este paso y contar con un nuevo miembro de la familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero su chiquitina tenía muchas ganas y no pudo negárselo más. Madre e hija lloraron de felicidad en este video enternecedor. "Es una responsabilidad tan grande como un hijo, bueno así lo veo yo, Kiko necesitaba compañía, nunca me ha gustado tener solo un cachorro por el tiempo que yo paso fuera de casa", explicó Daniella a sus fans. "Y como pueden ver, mi hija tiene la sensibilidad y amor por los perritos gigantes, me dijo 'mami, ya no necesito que Santa me traiga nada más, lo tengo todo con ellos'", escribió con orgullo y emoción por escuchar a su pequeña decirle estas cosas. El nuevo bebé peludo ya está integrado en la familia que, si ya gozaba de mucha felicidad, ahora esta se ha multiplicado por esa alegría que los animales siempre traen consigo. ¡Muchísimas felicidades!

