Daniela Luján confiesa que no quiere ser madre La protagonista de exitosas telenovelas infantiles como Luz Clarita y El diario de Daniela reconoció recientemente que nunca se ha visto como una madre de familia. By Moisés González A diferencia de otras mujeres de su edad, Daniela Luján no sueña con convertirse mamá. La inolvidable protagonista de la exitosa telenovela infantil Luz Clarita declaró en un reciente encuentro con la prensa en México que no está entre sus planes tener un hijo, ni ahora ni en un futuro lejano. "No, no me gustaría", se sinceró la intérprete de 31 años en declaraciones recogidas por el programa de televisión De primera mano. ¿Pero qué ha llevado a la también heroína del melodrama infantil El diario de Daniela a tomar esta decisión? "Creo que se necesita vocación y creo que también hay un momento en que te lo tienes que cuestionar siendo mujer o siendo hombre, si quieres, si puedes, si tienes con qué y con qué emocionalmente y psicológicamente… Y pues yo me lo cuestioné y decidí que no, aunque tengo de aquí a mi menopausia para arrepentirme", reconoció la también cantante. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Daniela, que dio vida recientemente a Gaby en la serie de comedia de Televisa Una familia de diez, aseguró que nunca se ha visto 'como una madre de familia'. "Casada no tendría problema, pero nunca lo he visto… Lo que pasa es que mi mamá es una mujer muy independiente también e hizo un gran equipo con mi papá y nosotras somos tres hijas y nos educaron los dos de una manera muy independiente", aseveró. Daniela se une así a la larga lista de celebridades que, aún teniendo pareja estable, han decidido no tener descendencia, como es el caso de la actriz colombiana Catherine Siachoque o la protagonista de El final del paraíso (Telemundo), Carmen Villalobos, quien a pesar de llevar más de 10 años de relación con Sebastián Caicedo no está muy por la labor de ser mamá.

