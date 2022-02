Daniel Elbittar: "Max tenía un año todas las noches pidiéndole a Dios que quería un hermanito y finalmente lo escuchó" A cinco años del nacimiento de su primogénito, el actor venezolano se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo junto a la también actriz venezolana Sabrina Seara. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Daniel Elbittar Daniel Elbittar, su esposa Sabrina Seara y su primogénito Max | Credit: Instagram Daniel Elbittar Convertido en una de las estrellas actuales de TelevisaUnivision, Daniel Elbittar vive uno de los momentos profesionales más importantes de su carrera a sus 42 años. Pero en el terreno personal tampoco se queda atrás. El actor venezolano anunció recientemente que se encuentra esperando su segundo hijo fruto de su feliz matrimonio con la también actriz venezolana Sabrina Seara, la inolvidable Esperanza Salvatierra de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos. "Nos sentimos superfelices con el embarazo, estamos contentísimos porque fue un bebé muy deseado, muy buscado", cuenta emocionado Elbittar en entrevista con People en Español. "La gente no sabe pero Sabrina y yo tuvimos algunos problemas para que ella quedara embarazada otra vez y la verdad es que ha sido un bebé muy deseado, se dio de manera natural gracias a Dios, por eso nos tardamos tanto. Pero finalmente se dieron las cosas", agrega. Aunque la pareja no puede estar más feliz, Elbittar, quien graba en México la nueva telenovela de Televisa La herencia como antagonista principal, reconoce que el más emocionado ante la inminente llegada de un nuevo miembro a la familia es su primogénito Maximiliano, de 5 años. Daniel Elbittar Daniel Elbittar y su bella familia | Credit: Instagram Daniel Elbittar "Max está demasiado ilusionado", asevera el carismático actor, quien cuenta con más de 1 millón y medio de seguidores solo en Instagram. "Max tenía un año todas las noches rezando, pidiéndole a Dios que quería un hermanito, un compañerito para jugar y finalmente Dios lo escuchó", asegura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque todavía quedan unos meses para que nazca, Elbittar comparte que su primogénito ya se encuentra planeando de lo más emocionado su nueva vida junto a su hermanito. Daniel Elbittar Daniel Elbittar y su primogénito Max | Credit: Instagram Daniel Elbittar "Habla de 'hay que llevar a nuestro hermanito al crucero de Disney, hay que comprar esto para el hermanito'. Está superemocionado, es un niño muy feliz, la verdad", asevera.

